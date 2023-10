Kampania wyborcza odbija się na obywatelach. Ten sondaż dobitnie to pokazuje

Według najnowsze sondażu UCE Research aż 58,7 proc. respondentów odpowiedziało, że odczuwa negatywne emocje związane z kampanią wyborczą. Najwięcej takich odpowiedzi udzielił elektorat KO i Lewicy.

58,7 proc. wyborców odczuwa negatywne emocje związane z kampanią. Fot. East News/ Piotr Matusewicz

W sondażu UCE Research dla Onetu ankietowani zostali zapytani, o to, "czy obecna sytuacja, związana z kampanią wyborczą, wywołuje w panu/pani negatywne emocje (np. złość, lęk, strach, nienawiść)".

22,5 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 36,2 proc. "raczej tak". To daje wynik 58,7 proc. Z kolei 6,2 proc. zaznaczyło, że zdecydowanie nie odczuwa negatywnych emocji, a 21,6 proc. raczej nie odczuwa. To daje wynik 27,8 proc. przebadanych, którzy nie ma negatywnych odczuć w związku z prowadzoną kampanią.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28-29 września metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

Najwięcej negatywnych emocji odczuwają wyborcy KO i Lewicy

W sondażu uwzględniono również preferencje wyborcze Polaków. 51,7 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości odczuwa negatywne emocje, a w przypadku Koalicji Obywatelskiej to aż 72,7 proc. wyborców.

Wśród wyborców Lewicy aż 70 proc. z nich odczuwa negatywne emocje, wśród wyborców Trzeciej Drogi to 68,8 proc., a Konfederacji 52,7 proc.

Wybory parlamentarne 2023

Wybory do Sejmu i Senatu odbędę się w niedzielę 15 października. Głos na wybranych kandydatów można oddać w lokalu wyborczym od 7:00 do 21:00. Wnioski o zaświadczenie do prawa oddania głosu w innym miejscu niż miejsce pobytu lub zamieszkania można składać do czwartku 12 października.

Wiele osób decyduje się głosować poza stałym miejscem zamieszkania, czym chce zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej ugrupowania, na którą chce oddać głos. Jak pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz, nie sposób nie zauważać tego zjawiska.

"W mediach społecznościowych jest mobilizacja, jest entuzjazm i pewien zryw widoczny u niektórych zwolenników opozycji, którzy sami zachęcają się do tzw. wyborczych wycieczek" – czytamy.

"Czy wiesz, że Twój głos będzie miał większą siłę sprawczą, gdy zagłosujesz w innym okręgu wyborczym niż Warszawa? Ważne jest to, by wzmocnić okręgi wyborcze spoza stolicy" – płyną zachęty.

Albo: "Czy wiesz, że głosując poza Warszawą i tzw. obwarzankiem warszawskim Twój głos ma niemal DWUKROTNIE WYŻSZĄ wagę?" – można dowiedzieć się z akcji mobilizacyjnych. Więcej o sprawie można dowiedzieć się tutaj.