Nie żyje Zbigniew Bodnar. Nagła śmierć dziennikarza podczas wycieczki rowerowej

Nie żyje dziennikarz Zbigniew Bodnar. Przez lata był związany z Radiem Zachód. Zmarł nagle w czasie wycieczki rowerowej. Miał 68 lat.

Zbigniew Bondar nie żyje. Dziennikarz zmarł podczas wycieczki rowerowej. Fot. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Nagła śmierć Zbigniewa Bodnara. Zmarł podczas wycieczki rowerowej

Jak podaje portal Wirtualne Media, Zbigniew Bodnar zasłabł we wtorek w czasie wycieczki rowerowej. Reanimowano go, ale nie udało się go uratować – zmarł. Miał 68 lat.

Portal przypomina, że pracę w Radiu Zachód zaczął na początku lat 90. "Przygotowywał reportaże historyczne (gromadził m.in. wspomnienia działaczy opozycji antykomunistycznej z Gorzowa Wielkopolskiego) i audycje o tematyce społecznej. Pełnił też funkcję szefa gorzowskiej redakcji rozgłośni" – czytamy.

Przed zmianą systemu w Polsce działał w opozycji, której byli członkowie także go pożegnali.

"Odszedł od nas wspaniały człowiek. Zbigniew Bodnar – wspaniały mąż i ojciec. Działacz opozycji antykomunistycznej, Solidarności, patriota, dziennikarz, miłośnik kolarstwa i podróży. Oddany Przyjaciel. Zbysiu, będzie nam Ciebie brakować" – napisano na profilu facebookowym Solidarności w Gorzowie Wielkopolskim.

"To jedna z tych wiadomości, w które trudno uwierzyć: Zbyszek Bodnar nie żyje. Był dziennikarzem od zawsze. W latach 80. swoją pasję realizował w radiowęźle „Stilonu”, a później w podziemnym Radiu Solidarność. W wolnej Polsce był dziennikarzem, wielokrotnie publikującym informacje o naszej działalności w Radiu Zachód. Był także naszym darczyńcą, gdyż wiele lat temu przekazał do naszego zasobu swoje dokumenty z czasów działalności opozycyjnej. Pozostał wielki żal. Rodzinie składamy wyrazy współczucia" – dodano w mediach społecznościowych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

