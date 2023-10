Żałoba w Myszkowie po tragedii na A1. Przejmujące słowa mieszkańców

Nie milkną echa po wypadku na A1, w którym zginęła rodzina z małym dzieckiem. Mieszkali oni w Myszkowie w woj. śląskim. Lokalna społeczność i ich znajomi bardzo przeżywają tę tragedię. Kilka osób wypowiedziało się na ten temat dla jednego z dzienników.

Wypadek na A1. Mieszkańcy Myszkowa opowiadają o zabitej rodzinie. Fot. Policja

– Oliwierek oraz Martyna i Patryk. Młodzi, fajni ludzie, którzy wracali z pobytu nad morzem. Jeszcze dzień wcześniej uśmiechali się na plaży. Oni nigdy nie będą bezimiennymi ofiarami nieszczęśliwego wypadku – powiedzieli "Faktowi" znajomi pary.

Z kolei jedna z mieszkanek Myszkowa dodała do tego: – Jesteśmy prawdziwie wstrząśnięci tą tragedią. Śledzimy cały czas doniesienia. I nie ukrywajmy, jesteśmy oburzeni. Ta sprawa budzi dużo emocji. Podkreśliła też, że kierowca BMW "zniszczył te rodziny".

"Fakt" relacjonuje, że w miejscu, w którym spłonęła Kia rodziny, jest już tylko czarna plama. Nadal widać ślady hamowania.

– To straszne. Widziałem to na żywo. Wrak tego auta, wszędzie na autostradzie ubrania, buty, poduszki dziecka, coś ogromnie strasznego. Łzy się same cisnęły do oczu – takie relacje usłyszał reporter gazety od świadków tej tragedii.

W środę zabrał głos także adwokat rodziny ofiar wypadku na A1. – Rozmawiałem przed chwilą z rodziną ofiar wypadku na A1. Przekazałem im, że kierowca bmw został zatrzymany. Poczuli ulgę – powiedział Interii adwokat Łukasz Kowalski.

Jak podkreślił, "to jest dla nich bardzo dobra wiadomość". – Liczą, że mężczyzna w trybie natychmiastowym zostanie sprowadzony do Polski. Chcą, aby jak najszybciej doszło do wyjaśnienia tej sprawy, czyli postawienia Sebastiana M. przed polskim wymiarem sprawiedliwości – mówił.

Kierowca BMW zatrzymany w ZEA. Jest wniosek o ekstradycję

W sprawie wypadku na A1 w końcu udało się zatrzymać też kierowcę BMW. Jak informowaliśmy już wcześniej, Sebastian M., który był poszukiwany listem gończym, został aresztowany w Dubaju – do Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafił przez Turcję.

Według doniesień mediów jeszcze przed wylotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich lokalne służby namierzyły go, jednak nie mogły dokonać aresztowania, bowiem Interpol nie zdążył wydać czerwonej noty za poszukiwanym.

W środę wieczorem szef MS Zbigniew Ziobro przekazał, że wystosował do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wniosek o ekstradycję Sebastiana M. "Podpisano właśnie wniosek o ekstradycję do Polskiego Zezwolenia Arabskiego 32-letniego Sebastiana M., BMW podejrzanego o wystąpienie zdarzenia na autostradzie A1" – napisał na Twitterze/X.