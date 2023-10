Kaczyński już odpowiedział na wyzwanie Tuska. Jest decyzja ws. debaty TVP

Debata wyborcza w TVP została zapowiedziana na nadchodzący poniedziałek. Lider PO Donald Tusk ogłosił już, że się na niej pojawi. Wiadomo już też, że nie spotka się tam z prezesem PiS. Jarosława Kaczyńskiego nie będzie w telewizji publicznej. Wybiera się na wiec na Mazowszu.

Kaczyński podjął decyzję ws. debaty TVP. Odpowiedź na wyzwanie Tuska. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kaczyński nie przyjedzie na debatę w TVP

"Premier Jarosław Kaczyński w poniedziałek wybiera się na debatę z rodakami, do Przysuchy, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy. To najważniejsza rozmowa, bo zawsze konstruktywna. Do zwycięstwa" – poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Przypomnijmy: lider Platformy ogłosił w czwartek, że pójdzie na debatę w telewizji publicznej. – Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, stanąć do debaty ze mną. Ja będę na tej debacie w TVP – poinformował Donald Tusk.

Jeszcze przed decyzją Kaczyńskiego polityk Platformy dodał wpis w tej sprawie. "Do zobaczenia na debacie, Jarku. Tylko nas nie zawiedź" – napisał.

Jeśli chodzi o poniedziałkową debatę, to Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami wszystkich komitetów, które zarejestrowały swoje listy – tak wynika z art. 120 Kodeksu wyborczego.

Debata wyborcza będzie już w ten poniedziałek

Poniedziałkową debatę w TVP poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska. Debata odbędzie się 9 października. Pierwotnie miała być o godz. 21, ale zmieniono ją na godz. 18.30. Pytania będą zadawać prowadzący. Każdy z polityków dostanie dodatkowo 60 sekund na swobodną wypowiedź. Nie będzie tam publiczności.

Stacja ma w planach, aby spotkanie skończyło się przed głównym wydaniem "Wiadomości" o godz. 19:30. Media podają, iż chodzi o to, że telewizja już w tym programie chce "prostować" wypowiedzi opozycji. Chodzi też o to, aby obejrzało ją mniej osób.

Debata odbędzie się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim, a nie w siedzibie TVP na Woronicza. Poinformowała o tym Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu Koalicji Obywatelskiej.

"Debata odbywa się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384, nie w siedzibie TVP na Woronicza" – napisała.