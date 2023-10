Putin znów zabrał głos ws. śmierci Prigożyna. Ujawnił, co znaleziono w ciałach po katastrofie

Prezydent Rosji Władimir Putin zasugerował, iż przyczyną katastrofy lotniczej, w której zginął szef najemników Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, była eksplozja granatów ręcznych wewnątrz samolotu. Wcześniej mówiło się o ataku rakietowym.

Putin zabrał głos ws. śmierci Prigożyna. Ujawnił, co znaleziono w ciałach. Fot. SERGEI GUNEYEV/AFP/East News

Przypomnijmy: prywatny odrzutowiec Embraer, którym Jewgienij Prigożyn leciał do Petersburga, rozbił się 23 sierpnia. Wszystkie 10 osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny, nie przeżyły.

Władimir Putin zasugerował teraz wysadzenie samolotu w powietrze od wewnątrz, twierdząc, że kilka dni temu złożył mu taki raport szef rosyjskiej komisji śledczej.

Putin ujawnił, jak miał zginąć Prigożyn

– W ciałach ofiar katastrofy znaleziono fragmenty granatów ręcznych – powiedział Putin na spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj w czarnomorskim kurorcie Soczi, cytowany przez agencję AFP.

Jak relacjonuje medium, Putin nie podał więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób granat lub granaty mogły zostać zdetonowane na pokładzie.

Stwierdził też, że jego zdaniem śledczy nie mieli racji, nie przeprowadzając testów na zawartość alkoholu i narkotyków w ciałach osób, które zginęły w katastrofie, biorąc pod uwagę, że w przeszłości w biurze Prigożyna znaleziono kokainę.

Badacze zajmujący się tą katastrofą nie podali jeszcze publicznie informacji o jej przyczynach. Ale według analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Władimir Putin chciał zemścić się za upokorzenia spowodowane zbrojnym buntem Grupy Wagnera i zlecił zabójstwo Prigożyna.

Władze Ukrainy uważają, że to Putin zabił szefa Grupy Wagnera

Także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na początku września podczas konferencji prasowej stwierdził, że sprawcą zamachu jest Putin.

– To Putin stoi za zamachem, takie dostaliśmy informacje. To też świadczy o jego słabym stanie psychicznym – powiedział Zełenski, który jednak nie zdecydował się na ujawnienie swojego źródła. – W Ukrainie nie było żałoby, kiedy zabrakło Prigożyna. To dla nas jeden terrorysta mniej – dodał.

Jeśli chodzi o samą Grupę Wagnera, to na początku października informowaliśmy, że syn Jewgienija Prigożyna, Paweł, miał przejąć kontrolę nad najemnikami.

Według "The Independent" młody Prigożyn, w związku z przejęciem wszystkich interesów ojca postawił sobie jasny cel – odzyskać wszystkie pieniądze, jakie należały się Jewgienijowi. Głównym dłużnikiem byłego szefa wagnerowców miał być rząd Rosji, a dokładniej ministerstwo obrony.

Chodzi o to, że kilka dni po "marszu na Moskwę" Władimir Putin upublicznił, że w latach 2022-2023 firmy Prigożyna zarobiły w rosyjskim MON 930 milionów dolarów, jednak okazuje się, że pieniądze te nie trafiły na konto szefa Grupy Wagnera. I właśnie o te zaległości będzie walczył 25-letni Paweł. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.