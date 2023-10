Mel Gibson wróci jako Mad Max? Aktor rozwiał wszelkie wątpliwości

Maja Mikołajczyk

M el Gibson ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Jedną z nich jest ta Mad Maxa w trylogii George'a Millera. W ostatnim wywiadzie udzielonym gazecie "The New Indian Express" hollywoodzki gwiazdor jednoznacznie rozwiał wszelkie wątpliwości na temat tego, czy kiedyś powróci do grania tego bohatera.