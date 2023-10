Kaczyński i Kołodziejczak spotkają się w Przysusze? Lider Agrounii zdradził szczegóły

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nie weźmie udziału w debacie z Donaldem Tuskiem w Telewizji Polskiej. Zamiast tego spotka się z mieszkańcami Przysuchy. W tym samym miejscu planuje się pojawić Michał Kołodziejczak, który rzucił prezesowi PiS wyzwanie. Jak zapowiedział w naTemat Kołodziejczak, chętnie podyskutuje z Kaczyńskim na temat rolnictwa.

Kołodziejczak spotka się z Kaczyńskim w Przysusze? Zaproponował debatę Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

W debacie Telewizji Polskiej nie weźmie udziału Jarosław Kaczyński. Zapowiedział to podczas jednego z ostatnich spotkań w Kazimierzy Wielkiej, gdzie wskazał, że nie będzie rozmawiał z "kłamczuchem", jak nazwał Donalda Tuska.

Kaczyński w Przysusze może trafić na Kołodziejczaka

Na informację o tym, że prezes PiS woli się spotkać nie z liderem opozycji, lecz mieszkańcami miejsko-wiejskiej gminy zareagował Michał Kołodziejczak, który w "Kropce nad i" przekazał, że chętnie podebatuje z Kaczyńskim. W rozmowie z naTemat wyjaśnił, że jest w trakcie planowania spotkania.

– Jeżeli Jarosław Kaczyński chce rozmawiać o rolnictwie i o mieszkańcach wsi, to ja chętnie z nim usiądę do takiej rozmowy, bo mam wrażenie, że on nie chce rozmawiać, tylko do tych ludzi mówić. Z mówienia nic nie wynika, więc ja proponuję rozmowę o stanie polskiej wsi po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości i tam na "jego" terenie rozmawiać o tym i to nawet przy jego audytorium – powiedział naszej redakcji Michał Kołodziejczak.

Debata z Jarosławem Kaczyńskim

Informacja do Jarosława Kaczyńskiego na razie popłynęła, ale jak zaznacza Michał Kołodziejczak, nie oczekuje, że spotka się z odpowiedzią. Nie oznacza to jednak, że bez niej nie wybierze się do Przysuchy.

– Nie spodziewam się odpowiedzi, jestem w trakcie podejmowania decyzji, czy jechać, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że się tam pojawię. Jeżeli spotkanie jest otwarte dla ludzi, którym na sercu leży dobro Polski, to ja też bym chciał tam być – powiedział lider Agrounii i dodał, że wie, że na spotkania Kaczyńskiego trudno się dostać, ale "będzie to weryfikował".

Debata w TVP bez udziału prezesa PiS

Spotkanie Kaczyńskiego z Kołodziejczakiem stoi na razie pod znakiem zapytania, ale pewne jest, że w studiu TVP w poniedziałek prezesa PiS nie zobaczymy. To właśnie wówczas o godzinie 18:30 ma odbyć się oficjalna debata, której gospodarzem ma być Michał Rachoń.

Choć okoliczności te wskazują, że płaszczyzna do dyskusji byłaby dla prezesa PiS wręcz doskonała, bo miałby po swojej stronie prowadzących, a całość odbywałaby się studio nadawcy finansowanego z rządowych, przekazywanych przez PiS pieniędzy, ten zapowiedział, że udziału w spotkaniu nie weźmie.

Kto weźmie udział w debacie w TVP

Zamiast Kaczyńskiego w studio ma pojawić się Mateusz Morawiecki. Premier ma dyskutować z Donaldem Tuskiem z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji, a także Krzysztofem Majem z Bezpartyjnych Samorządowców. Przedstawicieli pozostałych komitetów mamy poznać wkrótce.

Debatę, która odbędzie się w poniedziałek 9 października o godzinie 18:30 (nie jak pierwotnie zakładano o 21:00) poprowadzą pracownicy TVP. Obok wspomnianego Michała Rachonia stanie Anna Bogusiewicz.