TVP szykuje "niespodziankę" na wieczór z debatą. Ujawniono jej szczegóły

Debata wyborcza w TVP została zapowiedziana na nadchodzący poniedziałek. W studiu na pewno pojawią się Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. Telewizja publiczna ma jednak w planach pokazać wieczorem aż dwa odcinki reportażu o migrantach, aby wzmocnić przekaz PiS ws. jednego z pytań referendalnych.

TVP szykuje "niespodziankę" w dzień debaty wyborczej. Fot. Karol Makurat/REPORTER

Gazeta.pl dowiedziała się, że telewizja publiczna wyemituje w poniedziałek na antenie TVP 1 pomiędzy godz. 21:10 a 23:00 dwa odcinki filmu dokumentalnego "Migranci", który wyreżyserowali Sławomir Czyrnek i Jacek Łęski.

TVP w wieczór debaty wyborczej pokaże serial o migrantach

"Migranci" to w istocie miniserial, który ma się docelowo składać z pięciu odcinków – każdy po około godzinę" – czytamy na stronie portalu. Na razie powstały tylko dwa odcinki.

Z informacji Gazeta.pl wynika, że w tej produkcji "sami migranci, którzy wiele lat temu przybyli do Europy, mają się wypowiadać w filmie krytycznie o dzisiejszych przybyszach do państw Unii Europejskiej". Widzowie mają też zobaczyć, jak wygląda proceder przemytu ludzi i działalność grup przestępczych, które są w to zaangażowane.

Przypomnijmy: lider Platformy ogłosił w czwartek, że pójdzie na debatę w telewizji publicznej. – Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, stanąć do debaty ze mną. Ja będę na tej debacie w TVP – poinformował Donald Tusk.

"Do zobaczenia na debacie, Jarku. Tylko nas nie zawiedź" – napisał jeszcze w serwisie X. Tego samego dnia okazało się, że prezes PiS jednak na debatę nie przyjdzie, gdyż wybiera się na wiec do Przysuchy na Mazowszu.

W piątek dowiedzieliśmy się za to, że z Tuskiem i przedstawicielami pozostałych komitetów wyborczych zmierzy się premier Mateusz Morawiecki. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji!" – przekazał szef rządu.

Debatę wyborczą w TVP poprowadzi m.in. Michał Rachoń

Poniedziałkową debatę w TVP poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska. Pierwotnie miała się ona rozpocząć o godz. 21:00, ale zmieniono ją na godz. 18:30. Pytania będą zadawać prowadzący. Każdy z polityków dostanie dodatkowo 60 sekund na swobodną wypowiedź. Nie będzie tam publiczności. Stacja ma w planach, aby spotkanie skończyło się przed głównym wydaniem "Wiadomości" o godz. 19:30. Media podają, iż chodzi o to, że telewizja już w tym programie chce "prostować" wypowiedzi opozycji. Nie jest na razie jasne, kto wystąpi w "Gościu Wiadomości".

Debata odbędzie się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim, a nie w głównej siedzibie TVP. Poinformowała o tym Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu Koalicji Obywatelskiej.