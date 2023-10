Wypadek pod Piotrkowem na A1. Nowe informacje ws. pasażerów BMW

Wypadek na A1, w którym spłonęła rodzina z dzieckiem, wstrząsnął Polską. W BMW, które brało udziało w wypadku, był nie tylko Sebastian M. WP podała właśnie nowe ustalenia w sprawie pasażerów.

Wypadek na A1. Media ujawnią nowe informacje ws. pasażerów BMW. Fot. Policja

Wirtualna Polska dowiedziała się, iż dwóch pasażerów BMW zostało przesłuchanych dopiero 10 dni po wypadku. "Czynności przeprowadzała policja w Piotrkowie Trybunalskim na polecenie tamtejszej Prokuratury Okręgowej. Jeden z mężczyzn został przesłuchany 26 września przed godz. 9, drugi zaraz po nim" – czytamy w tekście Szymona Jadczaka.

Wypadek na A1. Nowe ustalenia ws. pasażerów BMW

Dziennikarz zapytał też śledczych, czemu czekano z tym aż 10 dni. Magdalena Czołnowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, przekazała WP, że "pasażerowie samochodu BMW bezpośrednio po wypadku zostali przewiezieni do szpitali. Ze względu na stan zdrowia nie mogli zostać przesłuchani tuż po zdarzeniu". Zostali zatem przesłuchani dopiero, kiedy wyszli ze szpitala.

Portal dotarł do obu pasażerów, ale żaden nie chciał rozmawiać o wypadku. Co ciekawe, dziennikarz WP sprawdził, że z sieci zaczęły znikać strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych jednego z nich. Jest on adwokatem w Łodzi. Ze zdjęć w internecie wynika, że był gościem na weselu Sebastiana M.

Ponadto – jak czytamy w tekście Jadczaka – na skasowanym profilu w jednym z serwisów społecznościowych osoba, której dane są takie same jak pasażera BMW, "oferowała pomoc prawną ofiarom wypadków komunikacyjnych i zachęcała sprawców wypadków do kontaktu z adwokatem".

W tym tygodniu kierowca BMW został zatrzymany w ZEA

W sprawie wypadku na A1 w końcu udało się zatrzymać kierowcę BMW. Jak informowaliśmy już wcześniej w naTemat, Sebastian M., który był poszukiwany listem gończym, został aresztowany w Dubaju. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafił przez Turcję.

Według doniesień mediów jeszcze przed wylotem do ZEA lokalne służby namierzyły go, jednak nie mogły dokonać aresztowania, bowiem Interpol nie zdążył wydać czerwonej noty za poszukiwanym.

W środę wieczorem szef MS Zbigniew Ziobro przekazał, że wystosował wniosek o ekstradycję Sebastiana M. "Podpisano właśnie wniosek o ekstradycję do Polskiego Zezwolenia Arabskiego 32-letniego Sebastiana M., BMW podejrzanego o wystąpienie zdarzenia na autostradzie A1" – napisał.

W środę zabrał głos także adwokat rodziny ofiar wypadku na A1. – Rozmawiałem przed chwilą z rodziną ofiar wypadku na A1. Przekazałem im, że kierowca bmw został zatrzymany. Poczuli ulgę – powiedział Interii adwokat Łukasz Kowalski.

Jak podkreślił, "to jest dla nich bardzo dobra wiadomość". – Liczą, że mężczyzna w trybie natychmiastowym zostanie sprowadzony do Polski. Chcą, aby jak najszybciej doszło do wyjaśnienia tej sprawy, czyli postawienia Sebastiana M. przed polskim wymiarem sprawiedliwości – mówił.