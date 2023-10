Young Leosia na wakacjach w Izraelu, relacjonuje konflikt. "Wybuchły kolejne rakiety"

Young Leosia jest jedną z bardziej znanych artystek młodego pokolenia. Po intensywnym sezonie artystycznym zdecydowała się wybrać na wakacje do Izraela. Jej urlop niespodziewanie przerwał atak Hamasu na Izrael. Celebrytka w mediach społecznościowych relacjonuje, co się dzieje w miejscu, gdzie przebywa.

Young Leosia wybrała się na wakacje. Tymczasem Izrael zaatakowała Palestyna Fot. instagram.com / @youngleosia

Young Leosia, czyli Sara Sudoł, ma 25 lat, pochodzi z Warszawy i od jakiegoś czasu jest jedną z najgorętszych ksywek szeroko pojętego hip-hopu. Po bardzo aktywnym sezonie artystycznym młoda artystka zdecydowała się wyjechać na urlop. Za kierunek swoich wakacji obrała Izrael. Jednak jej beztroski wypoczynek przerwał niespodziewanie konflikt zbrojny, a artystka znalazła się w niebezpieczeństwie.

Young Leosia wybrała się na wakacje i trafiła w sam środek konfliktu

– Ogólnie jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael – rozpoczęła swoją relację na Instagramie raperka. Po chwili Young Leosia skierowała obiektyw w kierunku plaży, na której codziennie roiło się od surferów. Dziś totalnie opustoszała. – Tutaj chillowali sobie ludzie z pieskami, a teraz... Ledwo tu jeżdżą samochody, bo od rana wystrzeliły już chyba jakieś trzy czy cztery rakiety – poinformowała.

– Teraz przed chwilą też był kolejny dźwięk alarmowy i wystrzeliła, gdzieś tam wybuchła, spadła rakieta po prostu. No więc jest grubo. Będziemy próbowali dzisiaj jakoś stąd wrócić, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo gdzieś to wojsko palestyńskie się przemieszcza w stronę Tel Aviv'u – kontynuowała po chwili.

W kolejnej relacji Young Leosia poinformowała swoich obserwatorów, jak przedstawia się sytuacja na izraelskim lotnisku. Jak się okazało, młoda artystka nie może wrócić tym samolotem, którym miała lecieć, a lotnisko zostanie najprawdopodobniej zamknięte.

– Ogólnie akcja rozwija się w ten sposób. Jest opcja, że zamkną lotnisko tutaj, więc nie lecimy samolotem wieczorem tym, którym mieliśmy wracać, tylko po prostu jedziemy na lotnisko i będziemy próbowali jakikolwiek samolot stąd wziąć po prostu za granicę, do Turcji czy gdzieś. Więc trzymajcie kciuki za powodzenie akcji – zaapelowała do swoich fanów raperka.

Na koniec celebrytka nawiązała do wiadomości prywatnych, które otrzymuje od internautów. Zdradziła, że nie zamierza zabierać głosu w tematach politycznych, jednocześnie tłumacząc się ze swoich wcześniejszych słów.

– Wiem, że dużo osób mi pisało w DM-ie (prywatnych wiadomościach – przyp. red.), że to Izrael wywołuje ten konflikt od dłuższego czasu to nie jest tak, że to Palestyna zaatakowała Izrael. Ja nie chcę się wypowiadać na tematy polityczne, bo najprawdopodobniej jest tak, jak mówicie, że Izrael był agresorem. Jeśli chodzi o ten atak konkretny dzisiejszy. Powiedziałam, że Palestyna zaatakowała, ponieważ dzisiaj konkretnie to oni pierwsi wystrzelili rakietę i tak to wygląda. Jest stan wojenny – podsumowała.