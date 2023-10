Tak, tak, tak! Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Pekinie

Mateusz Przyborowski

I ga Świątek w finale WTA 1000 w Pekinie pokonała Ludmiłę Samsonową (6:2, 6:2). Dla raszynianki to szesnasty wygrany turniej WTA w karierze i piąty tytuł w tym sezonie. W nagrodę Polka dostanie 1,324 mln dolarów, czyli ok. 5,78 mln zł, a także 1000 punktów do rankingu. Brawo!