Wojsko wysłało samoloty po Polaków w Izraelu. "Jeżeli będzie potrzeba, powstanie most ewakuacyjny"

"Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków" – poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Na opuszczenie kraju czeka około dwustu Polaków.

Herculesy wyruszyły z Polski, by zabrać rodaków z Izraela Fot. Fot. MICHAL ADAMOWSKI / REPORTER

Herculesy wyruszyły, żeby zabrać Polaków z Izraela – operacja "Neon"

Samoloty transportowe C-130 Hercules wyruszyły w niedzielę tuż przed godziną 18:00 z bazy lotniskowej w Powidzu pod Poznaniem. Mają wylądować na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Lot do Izraela potrwa około 4 godzin.

"Samoloty Hercules mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci mają odpowiednie doświadczenie, żeby lądować w sytuacjach trudnych" – poinformowało w popołudniowym komunikacie polskie MON.

Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że na opuszczenie Izraela czeka ok. 200 polskich turystów. – Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy liczbę samolotów zwiększać, albo utworzymy most ewakuacyjny i zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA – powiedział minister.

W sobotę rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że na terenie Izraela przebywa około 400 Polaków. Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT, Wizz Air i Enter Air odwołały swoje loty na trasie Warszawa Tel-Awiw – poinformowało Polską Agencję Prasową biuro prasowe stołecznego portu. Anulowane zostały także loty z Izraela do Polski. "Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków. Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji #Neon biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych" – napisał przed godziną 18:00 Mariusz Błaszczak na platformie X. Błaszczak stwierdził również, że na temat ewakuacji Polaków rozmawiał z Grecją. Jak podkreślił, jeżeli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji samoloty CASA do Polski.

"Jest przygotowany także zespół medyczny z Wojsk Specjalnych, a więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskim turystom, którzy obecnie przebywają w Izraelu" – powiedział.

Paweł Jabłoński apeluje do Polaków pozostających na miejscu o nieustannie śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb.

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.