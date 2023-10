Amerykanie już wysłali pierwszą pomoc. Do Izraela płynie lotniskowiec

Mateusz Przyborowski

A merykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford jest w drodze do Izraela. Towarzyszą mu wspierające go okręty – przekazał szef Pentagonu Lloyd Austin, cytowany przez agencję Reutera. Joe Biden podczas rozmowy telefonicznej z Benjaminem Netanjahu zapowiedział, że do Izraela zostanie wysłana większa pomoc.