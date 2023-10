Ochłodzenie obejmujące całą Polskę, a do tego deszcz w sporej części kraju, a nawet śnieg, który pojawi się w górach – takie prognozy przygotowało dla nas IMGW. Z prognoz dość jasno wynika, że niezwykle długim lecie w końcu nadeszła jesień. Mamy jednak też szanse na złotą, polską jesień.

Pogoda na październik. Zaczyna się jesień, która przyniesie ochłodzenie Fot. Meteologix.com

Maksymalnie 13 st. C., a do tego pochmurno i opady deszczu. W Tatrach z kolei będzie sypał śnieg – taki przekaz płynie do nas od synoptyków IMGW, którzy zaprezentowali prognozę pogody na dzisiaj. Najzimniej będzie na południu kraju, gdzie temperatury spadną nawet do 7 st. C.

Deszcz i plucha, czyli przyszła jesień

Z prognoz synoptyków wynika, że padać będzie głównie na południu i południowym zachodzie (tam sumy do 15 mm). Na północnym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia. Temperatury od 7 st. C. pojawią się na południu i w centrum do 13 st. C., które termometrach zobaczą mieszkańcy na południowym zachodzie.

Brzydki i pochmurny dzień będzie zapowiedzią zimnej nocy. Prognozowane są temperatury od 0 st. C na wschodzie, około 2 st. C miejscami na Pomorzu oraz w centrum (tu przy gruncie spadek temperatury do około -2 st. C), do 7 st. C na zachodzie. Miejscami w obszarach podgórskich Karpat około -1 st. C.

Na szczęście we znaki nie da nam się wiatr, który prognozowany jest jako słaby, a na wybrzeżu umiarkowany. Mocniej zawiać może jedynie wysoko w górach, gdzie w porywach może osiągnąć do 90 km/h.

Złota polska jesień jeszcze przed nami

Choć tydzień nie zapowiada się pięknie, relatywnie wysokie jak na październik temperatury przyjdzie nam jeszcze odczuwać. Z trzydniowej prognozy pogody synoptyków IMGW wynika, że już w środę na termometrach zobaczymy powyżej 20 stopni.

Średnia prognozowana temperatura, to 21,6. st. C, a do tego przez chmury ma przebijać się słońce, które pozwoli zapomnieć o szarościach i zacząć cieszyć się złotą, polską jesienią.

W kolejnych dniach temperatury znowu spadną do kilkunastu stopni, ale w sobotę na termometrach zobaczymy nawet powyżej 24 stopni. Do tego piękne słońce.

Długoterminowa prognoza pogody na jesień i zimę

Jak podawaliśmy w naTemat, z prognoz synoptyków wynika, że jesień i zima 2023/2024 mają być cieplejsze, ale też bardziej wilgotne. Tak wynika z informacji przygotowanych przez synoptyków z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), w tym roku również i ten okres będzie cieplejszy niż zazwyczaj.

Odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest zjawisko El Nino, które polega na utrzymywaniu się wysokiej temperatury wód powierzchniowych na Oceanie Spokojnym. Ta anomalia występuje w strefie równikowej, jednak wpływa na podgrzanie wód w wielu innych zbiornikach na świecie. W praktyce oznacza to, że miesiące jesienno-zimowe z powodu wyższej temperatury i wilgotnego powietrza obfitują w ulewy.