Próba samobójcza w samolocie lecącym z Polski? Mamy stanowisko przewoźnika

Natalia Kamińska

W jednym z lotów linii Ryanair z Polski do Irlandii doszło do incydentu z udziałem pasażera. Samolot musiał awaryjnie lądować w Holandii, gdyż osoba ta wymagała pilnej pomocy medycznej. Szczegóły tego, co się wydarzyło na pokładzie maszyny tej linii lotniczej, przekazało naszej redakcji biuro prasowe irlandzkiego przewoźnika.