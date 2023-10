Silne trzęsienie ziemi na Słowacji. Wstrząsy były odczuwalne nawet w Polsce

Mateusz Przyborowski

W poniedziałek wieczorem doszło do dość silnego trzęsienia ziemi na Słowacji. Epicentrum znajdowało się ok. 6 km na południowy wschód od miasta Stropkov i ok. 61 km na północny wschód od Koszyc. Wstrząsy były odczuwalne także w południowej Polsce, a nawet w zachodniej Ukrainie.