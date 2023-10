"Obrzydlistwo". Żona Skiby zniesmaczona tym, co znalazła w skrzynce na listy przed wyborami

15 października zaplanowane są wybory parlamentarne. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta z każdym kolejnym dniem. Ludzie kultury i sztuki, sportowcy oraz celebryci w tym czasie szczególnie korzystają ze swoich zasięgów w social mediach, by zachęcić rodaków, żeby wzięli udział w głosowaniu. Żona Krzysztofa Skiby podniosła kwestię materiału, który ostatnio trafił do skrzynek pocztowych obywateli, sfinansowanego z ich własnych środków.

Karolina Skiba zauważyła i skomentowała materiał, który niedawno znalazł się w skrzynkach pocztowych Polaków, finansowany z ich środków.

W mediach społecznościowych zaprezentowała ulotkę o charakterze propagandowym, która straszyła możliwością napływu nielegalnych imigrantów do Polski oraz "sekretnymi planami Tuska".

Centralnym punktem tego symbolicznego druku jest apel do społeczeństwa o uczestnictwo w referendum. Żona artysty nie kryła swojego oburzenia, zwracając także uwagę na manipulacyjne użycie zdjęcia dziecka, które znalazło się na dalszych stronach materiału.

"Zobaczcie, jakie obrzydlistwo dostaliśmy w poczcie. Nie chce mi się tego nawet komentować. I pamiętajcie, żeby w ogóle nie brać karty referendalnej" – zaznaczyła ukochana lidera Big Cyc.

Nadmieńmy, że tydzień temu Cezary Tomczyk przedstawił skan ulotki, która - jego zdaniem - trafia do domów Polek i Polaków. – Gazetka, która prawi o referendum, która jest de facto napaścią na Donalda Tuska – powiedział poseł KO.

Zdaniem polityka, jest to element kampanii referendalnej, prowadzonej przez Fundację założoną przez Tomasza Sakiewicza. Według jego informacji, 26 maja bieżącego roku fundacja ta została obdarowana niemal 6 mln zł z rezerwy prezesa Rady Ministrów. Tomczyk podkreślił, że Fundacja Niezależne Media angażuje się w kampanię wyborczą na korzyść PiS i powtarza dokładnie to, co prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił na konwencji, otrzymując za to 6 mln zł z rezerwy premiera. Są to środki, które powinny być wykorzystywane jedynie w sytuacjach kryzysowych w Polsce, takich jak pożary czy powodzie.

– To jest sytuacja bez precedensu, ponieważ pieniądze podatników są wprost angażowane w kampanię referendalną. Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, który swoją decyzją przeznaczył publiczne środki na kampanię referendalną PiS – zaznaczył.

Skiba wywołał skandal słowami o prezesie PiS. "Jak można życzyć komuś śmierci"

Przypomnijmy, że Krzysztof Skiba nie jest entuzjastą działań Prawa i Sprawiedliwości. W swoim postach i felietonach często porusza tematykę polityczną, nie oszczędzając przy tym Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego.

Pod koniec września, chociażby pokusił się o dość kontrowersyjny żart. – Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem Jerzego Połomskiego, Jerzy Połomski nie żyje, zapowiadałem Zbigniewa Wodeckiego, Zbigniew Wodecki nie żyje. Marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego – oznajmił muzyk, a potem na sali rozległy się brawa.

Oburzeni słowami Skiby internauci napisali, co sądzą o takim zachowaniu. "Obrzydliwe, chamskie, knajackie. Życzenie śmierci drugiemu człowiekowi przekracza granice człowieczeństwa"; "Bez względu na poglądy polityczne takie zachowanie świadczy, iż jest pan mega prymitywem"; "Skiba jesteś kretynem, jak można komuś życzyć śmierci! Karma wraca"; "Proszę zapowiedzieć samego siebie i nie życzyć nikomu źle" – reagowano.

Jeszcze wcześniej muzyk powiedział: "Kaczyński ma jedynkę w Kielcach, a powinien mieć jedynkę we Wronkach. I to w zaostrzonym rygorze". Miał na myśli największy w Polsce zakład karny we Wronkach i celę przeznaczoną dla jednego osadzonego, czyli "jedynkę".