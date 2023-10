Dymisje generałów. Andrzej Duda ogłosił ich następców

Gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski zrezygnowali w poniedziałek ze swoich stanowisk. Po południu we wtorek Andrzej Duda jak zwierzchnik sił zbrojnych ogłosił, iż nowym szefem Sztabu Generalnego został generał Wiesław Kukuła. Natomiast generał Maciej Klisz został Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Duda wskazał następców czołowych polskich wojskowych. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Przypomnijmy: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli dymisje.

– Oczywiście, jeśli panowie generałowie wczoraj postanowili złożyć wnioski o wypowiedzenie obowiązku służbowego, zrzucić mundur, to taka decyzja zostanie przez zwierzchnika sił zbrojnych przyjęta – powiedział wcześniej we wtorek Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o wojskowych, którzy odeszli.

Są już następcy generałów, którzy odeszli

Znani są już ich następny. Generał Wiesław Kukuła został we wtorek nowym Szefem Sztabu Generalnego. Nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych został gen. Maciej Klisz. Nominacje wręczył we wtorek po południu prezydent Andrzej Duda. Jest on zwierzchnikiem sił zbrojnych.

– Znajdujemy się w szczególnej sytuacji, wiemy doskonale, że obok naszej granicy toczy się wojna wywołana rosyjską agresją; wiemy, że wspieramy; wiemy, że było w tym czasie kilka trudnych momentów. Wiemy, że trzeba w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje i, myśląc o bezpieczeństwie naszych Rodaków, być elastycznym i mądrym w dowodzeniu – mówił Duda podczas swojego wystąpienia.

Duda podczas wystąpienia wspomniał ewakuację Polaków z Izraela

I dodał: – Dziękuję Panom za ostatnie dni, kiedy trzeba było w ciągu kilku minut podejmować decyzję o ewakuacji Polaków z Izraela. Wpisaliście się Panowie swoimi decyzjami w historię polskich Sił Zbrojnych.

Jak podkreślił, "kiedy trzeba podejmować odpowiedzialność i działać szybko, sprawdzają się żołnierze, którzy mają doświadczenie w wojskach specjalnych". Jak podaje MON, generał Kukuła większość swojej służby wojskowej spędził w szeregach wojsk specjalnych. Służbę liniową rozpoczął w 1996 roku w ówczesnym 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie przez 11 lat zajmował stanowiska od dowódcy plutonu przez dowódcę kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności po szefa sztabu jednostki. W czasie służby w jednostce został skierowany do służby w ramach PKW Irak.

Biografie nowych wojskowych

"Z chwilą rozpoczęcia formowania Wojsk Specjalnych rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie kierował wydziałem oraz oddziałem. Służbę w Dowództwie zakończył na stanowisku Szefa Pionu Operacyjnego. Zajmował się głównie planowaniem i kontrolą operacji specjalnych, był też odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych" – czytamy w komunikacie resortu.

Jak dodano, 26 listopada 2012 roku generał Kukuła objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. "Przez kolejne pięć lat, stał na czele jednej z najlepszych na świecie jednostek specjalnych. 20 września 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej dowodził operacjami „Odporna Wiosna”, „Trwała Odporność” i „Silne Wsparcie” – podano. 6 lutego 2023 mianowany na stanowisko Dowódcy Dowództwa Generalnego.

Jeśli chodzi generał dywizji Maciej Klisza, to w latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000).

Służył m.in. w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech.

"Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 roku, zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A)" – podał MON.

Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei 7 lutego 2023 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 sierpnia 2021 roku mianowany na stopień generała brygady, 14 sierpnia 2023 roku mianowany na stopień generała dywizji.

We wtorek obaj wojskowi weszli na kolejny etap kariery i awansowali na wymienione wyżej stanowiska.