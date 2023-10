Karolina Sawka, którą wielu kojarzy głównie z roli Nel filmie "W pustyni i w puszczy" z 2001 roku, obecnie jest aktywnie obecna w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu publikuje zdjęcia ze swoim partnerem. Tymczasem media, bazując na dostępnych informacjach, sugerują, że para rozważa zawarcie związku małżeńskiego, udostępniając przy tym więcej szczegółów.

Karolina Sawka bierze ślub? Ponoć wybrała już wyjątkowe miejsce Fot. Kamil Piklikiewicz/East News

Karolina Sawka bierze ślub? Ponoć wybrała już wyjątkowe miejsce na tę uroczystość

Karolina Sawka, będąc prawie dziesięcioletnią dziewczynką, dostała rolę Nel w filmowej adaptacji "W pustyni i w puszczy". Po debiucie zniknęła z branży filmowej na wiele lat, by po pewnym czasie podjąć decyzję o powrocie do świata kina i show-biznesu.

Po ukończeniu edukacji aktorskiej, Sawka zdobyła rolę w popularnym serialu "M jak miłość", a następnie pojawiła się w produkcji "Pierwsza miłość".

Sawka od lat regularnie wzbudza zainteresowanie mediów, które raz na jakiś czas ekscytują się tym, jak obecnie wygląda filmowa Nel. W 2021 roku, kiedy wraz z filmowym bratem, Adamem Fidusiewiczem, zamieścili wspólne zdjęcie, posypała się lawina komplementów.

"Moje ulubione telewizyjne rodzeństwo od dzieciństwa!"; "A wyglądacie zupełnie jak Staś i Nel"; "Jeju aż wróciły wspomnienia. Uwielbiałam was oglądać w tym filmie. Wydorośleliście, ale nadal pięknie wyglądacie" – pisano.

Mimo medialnej uwagi, Sawka nie wydaje się dążyć do statusu celebrytki. Rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, które pozostaje owiane tajemnicą. Prowadzi jednak konto na Instagramie, obserwowane przez ponad 30 tys. osób, gdzie publikuje zdjęcia ze swoim partnerem, aktorem Mateuszem Rzeźniczakiem.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Twoje Imperium", para planuje wziąć ślub w nadchodzącym roku. Ceremonia ma mieć miejsce latem 2024 roku, a jako lokalizację wydarzenia wybrano ponoć Łódź.

"Pod koniec czerwca wezmą ślub, a wesele odbędzie się w Starym Kinie" – takie informacje miał przekazać "Twojemu Imperium" znajomy aktorskiej. Dodatkowo oznajmił, że Karolina Sawka i Mateusz Rzeźniczak mają zamiar udać się w długą podróż poślubną, ponieważ uwielbiają wspólne wypady w bliższe i bardziej odległe zakątki świata.

"Nie zależy im na mieszkaniu w drogich hotelach. Lubią jeździć budżetowo i tak, żeby, jak najwięcej zobaczyć. Zwiedzili niemal całą Europę" – przekazał informator gazety.

Warto nadmienić, że w 2021 roku aktorka zwróciła na siebie uwagę, ponieważ wstawiła swoją fotografię w sukni ślubnej. "Panna nawet młoda" – dodała w opisie. W komentarzach posypały się gratulacje.

Część internatów zastanawiała się jednak, czy ten kadr może świadczyć o tym, że Karolina Sawka wyszła za mąż. Kiedy jeden z sympatyków gwiazdy zapytał: "Realne życie czy film?". "Serial" – napisała Sawka, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Póki co, ani Sawka, ani jej ukochany, nie odnieśli się do doniesień przekazanych przez "Twoje Imperium". I chyba się na to nie zapowiada. Możliwe, że jeśli faktycznie wezmą ślub w 2024 roku, to poinformują o tym na Instagramie.