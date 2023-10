W e wtorek przypadła kolejna miesięcznica związana z katastrofą smoleńską. W jej obchodach w stolicy uczestniczył Jarosław Kaczyński. Pod pomnikiem ofiar katastrofy doszło do nietypowego incydentu. Prezes PiS zniszczył tam złożony wcześniej wieniec, a potem wydawał polecenia policji. Przedstawiciel mundurowych skomentował już to zajście.





Kaczyński wydawał polecenia policji. Znany funkcjonariusz ocenił "incydent z wieńcem"

Natalia Kamińska

We wtorek przypadła kolejna miesięcznica związana z katastrofą smoleńską. W jej obchodach w stolicy uczestniczył Jarosław Kaczyński. Pod pomnikiem ofiar katastrofy doszło do nietypowego incydentu. Prezes PiS zniszczył tam złożony wcześniej wieniec, a potem wydawał polecenia policji. Przedstawiciel mundurowych skomentował już to zajście.