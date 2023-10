Brytyjski dziennik "The Guardian" opublikował na swoich łamach listę 10 najlepszych atrakcji w Polsce, w oparciu o opinie swoich czytelników, którzy odwiedzili już nasz kraj. Jakie miejsca w Polsce polecają Brytyjczycy?

Jeziora na Mazurach są powodem do zachwytu nie tylko dla Polaków fot. getty images / ewg3D

W internetowym wydaniu dziennika "The Guardian" pojawiła się wyjątkowa lista miejsc w Polsce, które Brytyjczycy uznali, na podstawie własnych doświadczeń, za warte odwiedzenia.

Co ciekawe, w ich gusta nie trafiły wcale najbardziej popularne miejsca i atrakcje, takie jak zamek na Wawelu, czy też Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Jakie miejsca uznali za godne polecenia? Oto krótka lista.

1. Poznań

Za główny atut Poznania została uznana tętniąca życiem starówka i kozy na ratuszowej wieży. Polecają także wybrać się do Muzeum Rogalowego, w którym można poznać historię słynnego, słodkiego rogalika świętomarcińskiego, a także do Centrum Szyfrów Enigmy, gdzie z kolei zostają przybliżone postacie polskich kryptologów.

2. Polskie góry

Wśród polecanych przez czytelników pasm górskich można znaleźć między innymi Karkonosze, Bieszczady i Tatry. Każde z nich jest opisywane jako doskonałe miejsce zarówno na jedno, jak i kilkudniowe trekkingi.

3. Przejażdżka tramwajem

O dziwo, to co dla nas często jest nieciekawą, szarą codziennością, turystów potrafi nadal zachwycać. Jako jedną z najlepszych atrakcji w Polsce podana bowiem została przejażdżka tramwajem, a konkretnie linią numer 16 w Poznaniu.

Nie jest to jednak jedyna polecana trasa. Za równie piękne uznaje się także te wrocławskie.

4. Polska riwiera

Jak czytamy dalej w artykule, według Brytyjczyków Polacy nie boją się porównań i tak oto Sopot to brama na Polską Riwierę, Wrocław to polska Wenecja, Warszawa to polski Berlin, a Konstancin-Jeziorna to polskie Beverly Hills.

Sopot ze swoim najdłuższym molo w Europie i odrestaurowaną architekturą z epoki uzdrowiskowej uzyskał na łamach dziennika status najlepszego polskiego kurortu nadmorskiego.

Polecane jest także historyczne miasto Gdańska, jego starówka oraz Europejskie Centrum Solidarności.

5. Mazury i Puszcza Białowieska

Nie zostały pominięte także nasze Mazury, opisane jako miejsce, w którym można wypożyczyć kajak lub łódkę i popływać po jednym z 2000 jezior.

Kiedy już się nimi nacieszymy, warto ruszyć dalej na wschód, gdzie znajduje się Puszcza Białowieska, która jest rozległym pierwotnym lasem rozciągającym się na granicy polsko-białoruskiej.

Tam też żyją setki żubrów, które są czymś nieco egzotycznym dla mieszkańców wysp.

