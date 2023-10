Jak bardzo Polacy oszczędzają podczas swoich wakacji? Okazuje się, że najbardziej w Europie. Światowa organizacja UNWTO (United Nations World Tourism Organization) stworzyła ranking narodów, które wydają najmniej podczas swoich podróży. Polacy zajęli w nim pierwsze miejsce.

Oszczędzamy nie tylko na wakacjach w kraju, ale również na tych zagranicznych. fot. canva.com

Kanapki na drogę, apartamenty z własną kuchnią, zamiast drogich hoteli i restauracji, korzystanie z jak największej dostępnej ilości darmowych atrakcji... Co jak co, ale w oszczędzaniu jesteśmy świetni, również na wakacjach. I nie ma tym absolutnie niczego wstydliwego, bo przecież wcale nie chodzi w nich o to, żeby wydać jak najwięcej.

Okazuje się jednak, że oszczędzamy tak bardzo, że w Europie nie mamy sobie równych, jeśli chodzi o wysokość wydatków na podróże. Światowa organizacja UNWTO (United Nations World Tourism Organization) stworzyła ranking europejskich krajów, z których podróżni w tym sezonie turystycznym byli najbardziej oszczędni. Polacy zajęli w nim pierwsze miejsce.

Jak wynika z przeprowadzonego przez UNWTO badania, w ubiegłym sezonie przeciętny Polak wydawał na zagraniczne podróże średnio 185,2 euro (ok. 850 zł). Tuż za nami znaleźli się Grecy, ze średnią kwotą 193,3 euro (ok. 885 zł) wydanych na osobę. Trzecie miejsce trafiło do Węgrów z wynikiem średnio 236,3 euro (1,07 tys. zł). Kolejni w zestawieniu byli Bułgarzy, a następnie Chorwaci.

Warto jednak też podkreślić, że nasze niskie wydatki często są wynikiem tego, że na droższe wakacje nas po prostu nie stać. Nie został także uwzględniony czas trwania wypoczynku ani procent wydatków do średnich miesięcznych zarobków w danym kraju.

Gdzie Polacy najchętniej spędzali wakacje?

Polska Izba Turystyki, która zajęła się analizą minionych wakacji już jakiś czas temu, ogłosiła, że wśród najpopularniejszych miejsc na wczasy wśród Polaków były Turcja, Grecja, Egipt i Bułgaria.

Biorąc jednak pod uwagę dane z innych źródeł, powinniśmy do tych rankingów dodać jeszcze inne kraje.

Według badań linii lotniczej Ryanair to gorąca Hiszpania zajęła pierwsze miejsce, przyciągając aż 27 procent podróżnych decydujących się na wylot samolotem na urlop w sezonie letnim. Włochy były drugim wyborem, z 19 procentami osób wybierających ten kierunek, a na trzecim miejscu znalazła się Grecja, przyciągając 15 procent podróżujących.

Czwarte miejsce zajęła Chorwacja, do której zdecydowało się lecieć 10 procent podróżnych.

