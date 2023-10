Zastanawiające SMS-y przed wyborami. Kaczyński zabrał głos, padły insynuacje wobec opozycji

Część Polaków dostała w ostatnich godzinach dziwne SMS-y, które były powiązane z niedzielnymi wyborami. Do sprawy najpierw odniosło się RCB, a teraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński komentuje sprawę dziwnych SMS-ów. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

W czwartek wielu Polaków otrzymało wiadomości SMS o takiej treści: "GłosujNaPiS! Przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeby emerytów za darmo".

Kaczyński komentuje sprawę dziwnych SMS-ów

Skomentował to już sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Chcę jasno powiedzieć: to jest fejk, to jest oszustwo, bezczelne oszustwo. To jest wyjątkowo wręcz podłe. My chcemy, aby seniorzy żyli długo i dobrze – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Uważa on, że to nie zwolennicy jego partii stoją za wysłaniem SMS-ów. – To się wpisuje doskonale w ich stan świadomości, to są reprezentanci tej grupy, dla których szacunek dla ludzi starszych, chęć, by długo żyli, to jest coś zupełnie obcego. To wynika z najróżniejszych przesłanek społecznych. Z takiego świata się wywodzą – taką wizję przedstawił Kaczyński.

Wcześniej także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS do obywateli wszystkich 16 województw w sprawie wyborów. Urzędnicy wydali także komunikaty w mediach społecznościowych.

RCB wysłało wszystkim Polakom wiadomość ws. wyborów

"Na wniosek ministra cyfryzacji do użytkowników telefonów w całej Polsce wysyłany jest następujący komunikat: UWAGA! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMSy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce" – czytamy.

Wybory odbędą się już w najbliższą niedzielę – 15 października. Tym razem są połączone z referendum. Nie trzeba w nim brać udziału. Wystarczy poinformować komisję wyborczą, aby odnotowała, że nie pobieramy karty, jeśli zależy nam na niższej frekwencji.

Ta ma bowiem wpływ na ważność tego głosowania. Opozycja przestrzega, że pytania w referendum są niezwykle stronnicze, ale PiS namawia na głosowania cztery razy "Nie". Tutaj jest tekst o tych pytaniach. Jeśli chodzi o szanse poszczególnych partii, to więcej o ostatnich sondażach można przeczytać w tym miejscu.