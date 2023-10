Tuż przed ciszą wyborczą na telefony Polaków trafił nietypowy alert RCB. Padł apel o zachowanie ostrożności przed oszustami, którzy mogą próbować podszywać się pod przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych, by wyłudzać dane lub pieniądze. Poinformowano również o terminie wyborów.

Nietypowy alert RCB trafił na telefony Polaków. Tak przypomnieli o wyborach. Fot. Piotr Kamionka / Reporter / East News

Nietypowy alert RCB trafił na telefony Polaków. Tak przypomnieli o wyborach

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS do obywateli wszystkich 16 województw w sprawie wyborów 15 października. Urzędnicy wydali także komunikaty w mediach społecznościowych.

"Na wniosek ministra cyfryzacji do użytkowników telefonów w całej Polsce wysyłany jest następujący komunikat: UWAGA! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMSy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce" – czytamy.

To niejedyna nietypowa wiadomość, jaką otrzymali Polacy przed wyborami. Głosuj Na PiS! Przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeb emerytów za darmo" – SMS-y o takiej treści otrzymali abonenci sieci Orange i Plus z południowej Polski ok. godziny 7 rano.

Prawo i Sprawiedliwość jednak zapewnia, że nie ma nic wspólnego z zaskakującym przedsięwzięciem. Partia wskazała, że nie ma w programie pomysłu opłacania pogrzebów seniorów.