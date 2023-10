Wybrano nie młodzieżowe, a... Boomerskie Słowo Roku. Zwycięzca jest wszystkim znany

Jak do tej pory dużą popularnością cieszył się Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Być może rośnie mu konkurencja, gdyż właśnie wyłoniono jego "przeciwieństwo", czyli... Boomerskie Słowo Roku 2023. Choć w przypadku tego pierwszego konkursu czasami znaczenie słowa było zagadkowe, w tym wypadku raczej nie ma o tym mowy.

Boomer zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku slangu miejski.pl to "Osoba najczęściej starsza wiekiem, pochodząca z pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers), która nie podąża za nowymi trendami, wykazuje się sentymentem odnośnie starych czasów, w połączeniu z pogardą wobec postępu technicznego i światopoglądowego".

Obecnie to słowo jest jednak używanie nie tylko wobec wspomnianego pokolenia "baby boomer" (które jest zjawiskiem wyszczególnionym w USA), ale po prostu używa się go żartobliwie (a czasami obraźliwie) w stosunku do osób starszych.

Plebiscyt na Boomerskie Słowo Roku zorganizowany przez Piotra Iskrę i portal Iskry Wiedzy to odpowiedź to niejako odpowiedź na wyłaniane już od lat Młodzieżowe Słowo Roku, jednak tym razem w centrum zainteresowania znalazły się słowa używane przez starsze pokolenia.

W konkursie zwyciężył zwrot "proszę ja ciebie", który zebrał 14,4 proc. wszystkich głosów. W następnej kolejności znalazła się "facetka" (10,78 proc.) oraz "za moich czasów" (9,16 proc.).

W plebiscycie brały udział również takie słowa jak:

klawo,

wihajster,

pannica,

serwus,

pekaes,

prywatka,

git,

ten teges,

kaszana,

sień.

Boomerskie Słowo Roku po raz pierwszy zostało wybrane w ubiegłym roku. Organizatorem była wówczas agencja badawcza SW Research we współpracy z portalami satyrycznymi Demotywatory oraz Joe Monster. Wtedy zwyciężyły dwa zwroty: "żal.pl" oraz "cepeen" [od CPN, czyli Centrali Produktów Naftowych - przyp. red.].

Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Pierwszy etap plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2023 już się rozpoczął. Trwa on od 11 października do 8 listopada i w tym czasie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje propozycje sjp.pwn.pl. Następnie od 15 listopada do 30 listopada internauci będą mogli głosować na swojego faworyta z finałowej dwudziestki wybranej przez jury.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wygrało słowo "essa", które nie było jasne dla wszystkich w pierwszym momencie.

Jak tłumaczyła w swoim tekście rok temu Agnieszka Miastowska oznacza ono "okrzyk radości, triumfu, sukcesu, wygranej. Manifestuje to, że coś nam się udało. Z drugiej strony jak angielskie 'easy' może po prostu podkreślić, że jakaś rzecz przyszła nam łatwo, poradziliśmy sobie z sytuacją bez problemu".