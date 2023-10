Warszawiacy żyją w strachu. Po osiedlach grasuje tajemniczy mężczyzna ze strzykawką

Agnieszka Miastowska

M ieszkańcy dzielnicy Ursynów w Warszawie od kilku dni żyją w strachu. Do ataków ma dochodzić w nocy, a przyłapany mężczyzna jest agresywny. Niszczy on drzwi i zamki, a do tego używa substancji, którą trzyma w strzykawce. Mieszkańcy na grupach ostrzegają przed dziwnym wandalem. Pojawiły się nawet sugestie, że to pedofil.