Sugerowali, że może być w ciąży, gdy zobaczyli tę koszulkę. Roxie odpowiada

Roksana Węgiel w ostatnim wywiadzie zabrała głos na temat sugestii, które wywołał, zdawałoby się, niewinny napis na jej koszulce. Wokalistka miała ją na sobie w klipie do najnowszego utworu, wykonywanego w duecie z Beatą Kozidrak. 18-letnia piosenkarka przyznała się, że przeszło jej przez myśl, że hasło na jej T-shircie może zostać zinterpretowane dokładnie w ten sposób.

Koszulka Roxie Węgiel wywołała plotki o ciąży. "Czułam, że będzie problem"

W maju Roxie Węgiel wraz ze swoim partnerem ogłosili, że od pewnego czasu są zaręczeni. Niedawno media obiegły informacje dotyczące planów ślubnych Roksany i Kevina Mgleja.

Kilka dni temu portal Shownews podał, że piosenkarka i jej wybranek już ustalili datę ślubu, który ma mieć miejsce w nadchodzącym roku.

"Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich (...) Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" – przekazał informator portalu. Węgiel skomentowała te doniesienia podczas swojej wizyty w studiu RMF FM. Artystka potwierdziła, że weźmie ślub z ukochanym w przyszłym roku.

W ostatnim czasie 18-letnia piosenkarka często pojawia się w mediach, udzielając wywiadów różnym redakcjom, głównie w kontekście najnowszego singla.

Okazuje się, że premiera utworu i teledysku wywołała również dość osobliwe spekulacje dotyczące jej życia osobistego. W czwartek na jednej ze stron internetowych ukazał się artykuł, w którym już w nagłówku pojawiała sugestia, że 18-letnia Roxie może być w ciąży.

W treści wyjaśniono, że przyczyną takich przypuszczeń była koszulka, którą można było zobaczyć w materiale promującym teledysk do numeru "Łobuz". Chodzi o T-shirt z napisem "It's a girl" (ang. "To dziewczynka").

Węgiel już zdążyła odpowiedzieć na wspomniane plotki w najnowszym wywiadzie dla Eska. Zwyciężczyni Eurowizji Junior zareagowała na całą sytuację śmiechem, przyznając, że przewidywała, iż napis na jej T-shircie może zostać błędnie zinterpretowany, a nawet powiedziała swojemu styliście o swoich obawach.

– Wiedziałam, że będzie z tego problem. Nawet na planie mówiłam Konradowi, mojemu styliście, że "Jezu, jaką ty mi dałeś koszulkę... Ludzie pomyślą, że ciąża", ale nie, dementujemy! – wyjaśniła. – To jest zwykły napis na koszulce. Tyle wystarczy, żeby sprowokować Polskę? Chodziło mi o taką siłę dziewczyn – dodała.

Przypomnijmy, że Roxie już w marcu tego roku w wywiadzie z naTemat wspominała o tym, że bardzo poważnie podchodzi do związku z Kevinem i, że planują ślub kościelny, ponieważ obydwoje są wierzący.

Co do dzieci - przyznała, że myśli o zostaniu mamą, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co, gwiazda spełnia się w roli macochy. Mglej ma bowiem synka z poprzedniego związku, 3-letniego Williama, który jest jego oczkiem w głowie. Chłopiec spędza z nimi sporo czasu.

Młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej i ikona polskiego rocka

Najświeższy utwór Roxie Węgiel, zatytułowany "Łobuz", pojawił się 12 października 2023. Singiel ten stanowi pierwszą zapowiedź specjalnej reedycji albumu Roxie z tego roku, zatytułowanego "13+5". Oryginalny materiał z płyty zostanie rozszerzony o 5 dodatkowych utworów - we wszystkich z nich usłyszymy gości.

Pierwszym z prezentowanych bonusowych tracków jest "Łobuz", za którego produkcję odpowiada ekipa Wolfhouse. W utworze Roksanę wsparła wyjątkowa gościni – Beata Kozidrak, legendarny głos zespołu BAJM.

– Mega się cieszę, że tę singlową wyprawę mogę otworzyć z Beatą Kozidrak (mówię tak, bo w studiu pozwoliła mi przejść na ty!!!). Numer w rockowo-popowej stylistyce łączy nasze muzyczne dwa światy. "Łobuz" opowiada o … I tu chyba pozwolę każdemu na własną interpretację… Powiem tylko, że my, kobiety lubimy ten pierwiastek łobuza w facetach – powiedziała Roxie przy okazji premiery utworu.

– Muszę dodać, że praca z taką ikoną, jaką jest Beata była bardzo rozwijająca i dodająca muzycznego pazura – dodała.

Fanom Roxie i Beaty Kozidrak ewidentnie spodobał się ich wspólny kawałek. "Dwie mega zdolne artystki. Ale wam wyszedł genialnie ten duet"; "Nie spodziewałam się takiego duetu! Super Wam to wyszło! Jest moc!"; "Petarda"; "Super teledysk" – piszą w komentarzach pod klipem.