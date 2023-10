Ależ wpadka PiS! Prezes Kaczyński kompletnie pogubił się na ostatnim wiecu

Ostatnie godziny dzielą nas od ciszy wyborczej. Politycy wszystkich partii nadal są w trasie po kraju. Nie inaczej jest w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w piątek wieczorem odwiedził Sandomierz. Zaliczył tam jednak sporą wpadkę podczas przemówienia.

Kaczyński zaliczył wpadkę na wiecu. Mocno się pomylił. Fot. PiS/serwis X

Na wiecu w Sandomierzu prezes PiS dość poważnie się pomylił. Najpierw przypomniał zebranym, że dzięki rządom PiS Polacy mają takie świadczenia socjalne jak 500 plus, a wkrótce 800 plus. Potem jednak między Jarosławem Kaczyńskim a ludźmi na placu w tym mieście wystąpił trochę "głuchy telefon".

Wpadka prezesa PiS na jednym z ostatnich wieców wyborczych

Kaczyński: – Czy Państwo chcecie takiego państwa, czy państwa liberalnego, państwa Tuska?

Zebrani: – Nie!

Kaczyński: – Chcecie takiego państwa proszę Państwa, więc powiedziecie proszę Państwa: Tak! Chcecie takiego państwa?

Zebrani: – Nie!

Kaczyński: – No, to już szanowni Państwo jest tu pewien kłopot. Otóż, ja pytam o to, czy chcecie państwa typu Donald Tusk.

Zebrani: – Nie!

"Całkowita katastrofa PiS na zakończenie kampanii" – brzmi jeden z komentarzy po tym wystąpieniu. A tak to wyglądało:

Prezes PiS pojawił się potem w studiu TVP w tym mieście w ostatnim przed ciszą wyborczą "Gościu Wiadomości".

Kaczyński zachęcał tam m.in. do głosowania na PiS i dalej atakował opozycję. – Te wybory zdecydują o tym czy dorobek, który został osiągnięty przez ostatnie osiem lat, zostanie utrzymany dla dobra naszego narodu – oznajmił.

I dodał: – Chcemy kontynuować dobrą politykę dla Polski, a nie tak jak Donald Tusk siać chaos bez programu – bo on nie ma do zaoferowania nic dobrego dla Polaków.

Prezes PiS uznał ponadto, że "Platforma Obywatelska opowiadająca o praworządności, prawie czy Konstytucji to wielka drwina". – Tylko osoba ślepa na rzeczywistość może wierzyć w ich słowa – zawyrokował.

Podało też pytanie o to, czy PiS chce wyprowadzić nasz kraj z UE. – PiS opowiedział się w referendum za wejściem do UE, zabiegaliśmy o to, dlatego oczywistym jest, że nie chcemy wyprowadzić Polski z Unii – oświadczył.

Wybory są już w niedzielę. O północy w piątek zacznie się w Polsce cisza wyborcza.