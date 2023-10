To nie koniec zmian w Kanale Sportowym. Odchodzi kolejny prowadzący

Po tym, jak Krzysztof Stanowski ogłosił swoje odejście z Kanału Sportowego, pojawiła się informacja o kolejnej zmianie. Tym razem kluczowe informacje ws. swojej przyszłości przekazał Robert Mazurek.

Robert Mazurek odchodzi z Kanału Sportowego. Fot. YouTube / Kanał Sportowy

"Szanowni, żegnam się z Kanałem Sportowym, ale nie z Państwem. To przez Krzysztofa Stanowskiego zszedłem na złą drogę i zostałem jutuberem, niewykluczone, że jeszcze trochę nim pobędę" – napisał w mediach społecznościowych Robert Mazurek.

Dziennikarz jest znany przede wszystkim z wywiadów politycznych. W Kanale Sportowym, z którym był związany od 2021 r., prowadził m.in. wspólny program z Krzysztofem Stanowskim.

Trzęsienie ziemi w Kanale Sportowym

Od pewnego czasu spekulowano, że Krzysztof Stanowski zamierza odejść z Kanału Sportowego, którego był współwłaścicielem i współzałożycielem wraz z Michałem Polem, Mateuszem Borkiem i Tomaszem Smokowskim. 13 października Stanowski oficjalnie potwierdził, że opuszcza Kanał Sportowy.

Kilka dni wcześniej, dokładnie 6 października Stanowski poinformował, że Maciej Dąbrowski, czyli prowadzący kanału na YouTubie "Z dvpy", zostaje odsunięty od prowadzenia poranków w Kanale Sportowym.

Poszło o wideo sprzed 9 lat, na którym z ust "Człowieka Wargi" padają wulgarne żarty. Podczas audycji w poniedziałek (9 października) dziennikarz nie omieszkał odnieść się do swojej decyzji. – On sam musi sobie z tą sytuacją poradzić – stwierdził.

Stanowski był jednym z prowadzących odcinki Hejt Park, do których zapraszani byli goście nie tylko ze świata sportu, ale również politycy, piosenkarze, naukowcy czy influencerzy. To właśnie w jednym z pierwszych odcinków programu HP popularny "Stan" spiął się z Marcinem Najmanem, a fragmenty kłótni obu panów z powodzeniem weszły do popkultury jako tzw. virale i memy.