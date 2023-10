"Celebration Tour" to ukoronowanie kariery Madonny. Wiadomo, jakie piosenki usłyszą fani

40 piosenek na cztery dekady w branży muzycznej – to pomysł na uczczenie kariery i życia Madonny podczas jej trasy koncertowej "Celebration Tour". Dwugodzinne show pokaże drogę artystki "od jej początków w Nowym Jorku i poznawania sceny, przez macierzyństwo, duchowe przebudzenie, po wszystkie wzloty i upadki". Rusza nowa trasa koncertowa Madonny!

Fot. Madonna, źródło: Instagram/Sipa USA/East News

Wybranie tych najlepszych hitów, które wybrzmią na żywo, nie należało do najłatwiejszych zadań. Wszakże praktycznie każda płyta artystki kojarzy się z jakimś ponadczasowym szlagierem.

"Niektóre przeboje jak 'Vogue', 'Like A Prayer' czy 'Ray of Light', to hymny definiujące epokę. Inne, takie jak 'Live To Tell' czy 'Don't Tell Me', są ulubieńcami fanów. Ułożenie listy utworów było dużym wyzwaniem, bo jak zamknąć to wszystko w dwie godziny? To bardzo trudne. Ale mam wrażenie, że każdą wspaniałą chwilę, którą przeżyła na scenie, udało się nam choć w kawałku wykorzystać" – zdradził Stuart Price, dyrektor muzyczny wydarzenia, cytowany przez Interię.

Fani mogą spodziewać się 25 klasycznych utworów, które zostaną zaśpiewane w całości. Reszta piosenek zostanie zremiksowana, by korespondować z show na scenie i płynnie przechodzić w kolejne kompozycje.

Pytania o zdrowie Madonny

Powstaje jednak pytanie, czy uda się wykonać w pełni tak ambitny plan i nie przeszkodzi mu... stan zdrowia 65-letniej artystki. Warto bowiem pamiętać, że jeszcze w czerwcu tego roku Madonna trafiła do szpitala z wysoką gorączką i infekcją bakteryjną.

"Madonna ma bardzo wysokie oczekiwania co do tego, ile ciężkiej pracy jej ludzie włożą w to tournée. To bezkompromisowe podejście, ale ona jest równie surowa dla innych, jak dla siebie. Gwiazda, która wyjdzie na scenę, wygląda niesamowicie, brzmi niesamowicie i wystąpi niesamowicie" – podkreślił Price, cytowany przez PAP.

Trasa Madonny "Celebration Tour" startuje w sobotę 14 października w londyńskiej O2 Arena. Niestety Polska nie znalazła się wśród europejskich krajów, które odwiedzi artystka.

W Europie będzie ją można zobaczyć na żywo w Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii i we Włoszech.

