W oknie życia w Legnicy pozostawiono dziecko. Chłopiec ma kilka tygodni

W piątek w południe rozległ się alarm w oknie życia prowadzonym przez Caritas Diecezji Legnickiej. Dyżurujące zakonnice znalazły w nim kilkutygodniowego chłopca. To już szóste dziecko, które pozostawiono w oknie życia w Legnicy od jego uruchomienia w 2010 roku.

W oknie życia w Legnicy znaleziono małego chłopca Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Legnica. Dziecko zostawione w oknie życia

W piątek 13 października około południa w oknie życia znajdującym się w Ośrodku Edukacyjno – Opiekuńczym "Samarytanin" przy ul. Poselskiej w Legnicy zostało pozostawione dziecko. Wszystko zadziałało zgodnie z obowiązującymi w tych przypadkach procedurami: po otwarciu z zewnątrz okna życia w placówce natychmiast rozlega się alarm, a znajdujące się na dyżurze osoby idą do pomieszczenia, w którym znajduje się okno.

– To był pierwszy dzwonek w oknie. Kiedy zeszłam do niego razem z innymi członkami personelu, zobaczyłam tam dziecko. To był bardzo wzruszający moment – opowiedziała "Gościowi Legnickiemu" s. Beata, która była wśród osób reagujących na piątkowy alarm.

Okazało się, że chłopiec ma kilka tygodni. Jak czytamy na stronie Caritas Diecezji Legnickiej, zaraz po znalezieniu dziecka, zgodnie z procedurami na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz policję. Dziecko przewieziono do szpitala, gdzie ma zostać zbadany stan jego zdrowia.

Legnickie okno życia uruchomiono 25 marca 2010 roku. Znaleziony właśnie chłopiec to już szóste pozostawione w nim dziecko. Poprzednie znaleziono 27 listopada 2012 roku, 7 listopada 2013 roku, 23 grudnia 2017 roku, 24 kwietnia i 5 maja 2018 roku.

Obecnie Caritas prowadzi w Polsce 61 okien życia. Z danych organizacji wynika, że do tej pory znaleziono w nich ponad 160 dzieci. Warto jednak przypomnieć, że nie jest to rozwiązanie idealne. Komitet Praw Dziecka ONZ w odpowiedzi na sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach dziecka w 2015 roku wzywał Polskę do zakazania korzystania z takich miejsc.

Zostawienie dziecka w oknie życia nie jest obarczone żadną odpowiedzialnością karną. W takich okolicznościach nie działają przepisy Kodeksu karnego, mówiące o narażaniu dziecka na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia czy porzuceniu. Rodzice mogą również zmienić zdanie: mają oni 30 dni na odebranie ze szpitala dziecka pozostawionego w oknie życia.