Kolejne gwiazdy przy urnach. Maciej Maleńczuk już oddał głos

"Kazanie Maćka Maleńczuka na niedzielę 15.X.2023 r.: Zróbcie wszystko, byśmy obudzili się w normalnej Polsce!" – napisała na X (dawniej Twitterze) Sylwia Krajewska, warszawska radna Ursynowa, pozując do zdjęcia z muzykiem. To nie jedyny artysta, który już zagłosował. Trwają wybory parlamentarne i referendum.

Sylwia Krajewska i Maciej Maleńczuk na wyborach 2023. Źródło: Sylwia Krajewska/X/Twitter/123rf.com

15 października od godziny 7 rano do 21 wieczorem w Polsce można oddawać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu z wybranej listy wyborczej. Wyborcy dostają także kartę do referendum, którego wypełnienie nie jest obowiązkowe, ale trzeba o tym poinformować komisję.

Wśród osób nie brakuje też znanych twarzy. Już rano komisję wyborczą odwiedził popularny muzyk Maciej Maleńczuk, który zapozował do zdjęcia z Sylwią Krajewską, radną Ursynowa.

Maleńczuk jest dobrze znany ze swojej stanowczej postawy wobec obecnej władzy, o czym nieraz dawał wyraz chociażby na swoich koncertach i publicznych wypowiedziach. Oczywiście nie jest wiadomo, na kogo oddał swój głos.

Piosenkarz to jednak nie jedyna osoba, która już spełniła swój obywatelski obowiązek. Warto bowiem pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Ameryce Środkowej i Południowej swój głos można było oddać już wcześniej.

Z takiej możliwości skorzystali już m.in. Ralph Kaminski i Michał Kempa, komik, stand-uper i dziennikarz, którzy w mediach społecznościowych pochwalili się zdjęciami z wyborów za granicą.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023?

Polacy wybierają dziś nowy Parlament: 460 posłów i 100 senatorów. Jak głosować? Na kartach do głosowania wystarczy postawić krzyżyk obok jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu z wybranej listy wyborczej. Jeśli zakreślimy więcej niż jednego kandydata, głos jest nieważny.

A jak znaleźć swój lokal wyborczy? Żeby wziąć udział w wyborach należy stawić się w komisji wyborczej przypisanej do adresu zameldowania. Jak pisaliśmy, adres komisji można uzyskać przy pomocy aplikacji mObywatel. Można także wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie wejść w zakładkę "Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych".

Pamiętajmy, że zabrać ze sobą należy dowód osobisty. Jeśli aktualnie nie mamy dokumentu, możemy wylegitymować się przed komisją paszportem lub prawem jazdy. Po wejściu na teren komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem po karty do głosowania, a następnie złożyć podpis w miejscu wskazanym przez pracownika komisji. Po zagłosowaniu wrzucamy karty do urny.

