PKW podała pierwsze informacje o wyborach. Doszło już do wykroczeń

O godzinie 10 odbyła się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Głosowanie przebiega spokojnie, ale doszło do niespodziewanych sytuacji, w tym wykroczeń i przestępstw. Według PKW nie były one jednak znaczące.

Trwają wybory do Sejmu i Senatu Fot. Piotr Molecki/East News

– Jak na razie wybory przebiegają spokojnie, głosowanie odbywa się bez znaczących incydentów – powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Dodał jednak, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych w Legnicy nastąpiła awaria prądu, ale została ona już usunięta. Z kolei w jednej z komisji w Słupsku zostały wydrukowane błędne spisy wyborców, gdyż znajdowali się na nim wyborcy z innego obwodu. – Poinformowano o tym fakcie urząd, który następnie wydrukował poprawne spisy i niezwłocznie dostarczył je do obwodowej komisji wyborczej – relacjonował Marciniak.

Według oficjalnych danych Policji (na godzinę 6 rano) miały miejsce trzy przestępstwa określone w Kodeksie karnym: groźba karalna, zakłócenie przebiegu wyborów oraz podłączenie do sieci teleinformatycznej.

– Nie odnotowano żadnych przestępstw z Kodeksu wyborczego ani z ustawy o referendum ogólnokrajowym – dodał sędzia Wojciech Sych, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Stwierdzono jednak 13 przypadków usuwania lub uszkadzania ogłoszeń i jeden przypadek nieobyczajnego napisu albo rysunku.

Poinformowano także o czterech przepadkach wieszania plakatów i 29 przypadków agitacji w ciszy wyborczej. – Łącznie odnotowano, jeśli chodzi o wykroczenia, 144 przypadki – poinformował Sych. PKW podkreśliła jednak, że wszystkie te incydenty nie były "znaczące".

Na razie PKW nie ma danych o frekwencji w wyborach parlamentarnych. Pierwsze dane zostaną podane o godzinie 12.

Trwa głosowanie w wyborach 2023

Polacy wybierają dziś nowy Parlament: 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 i to właśnie do tej godziny potrwa cisza wyborcza (jeśli nie przedłuży jej Państwowa Komisja Wyborcza). Wtedy podane zostaną wyniki sondaży exit poll.

Zakończyło się już głosowanie Polonii i turystów w USA, Kanadzie oraz Ameryce Środkowej i Południowej (można zagłosować poza swoją komisją wyborczą, w tym za granicą, jeśli wcześniej złożyło się specjalne zaświadczenie). W tym roku aż 48 tysięcy osób zadeklarowało chęć oddania głosu w Stanach Zjednoczonych, a jak podaje Onet, głosować można było w 52 komisjach w 21 stanach. Swój głos w Nowym Jorku oddali m.in. Ralph Kamiński i Michał Kempa.

Jak głosować? Na kartach do głosowania wystarczy postawić krzyżyk obok jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu z wybranej listy wyborczej. Jeśli zakreślimy więcej niż jednego kandydata, głos jest nieważny.

Żeby wziąć udział w wyborach należy stawić się w komisji wyborczej przypisanej do adresu zameldowania. Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Jak pisaliśmy, adres komisji można uzyskać przy pomocy aplikacji mObywatel. Można także wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie wejść w zakładkę "Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych".

Pamiętajmy, że zabrać ze sobą należy dowód osobisty. Jeśli aktualnie nie mamy dokumentu, możemy wylegitymować się przed komisją paszportem lub prawem jazdy. Po wejściu na teren komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem po karty do głosowania, a następnie złożyć podpis w miejscu wskazanym przez pracownika komisji. Po zagłosowaniu wrzucamy karty do urny.

Oprócz wyborów trwa dzisiaj ogólnopolskie referendum. Jak oddać w nim głos albo jak odmówić udziału? W naTemat pisał o tym Alan Wysocki.