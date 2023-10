Do incydentu doszło w jednej z komisji wyborczych w powiecie parczewskim (woj. lubelskie). Wiceprzewodniczący był pod wpływem alkoholu. Zatrzymała go policja.

Incydent w komisji wyborczej. Pijany wiceprzewodniczący. Fot. STANISLAW KOWALCZUK/East News

Incydent wyborczy pod Lublinem. Pijany wiceprzewodniczący

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że policjanci z powiatu parczewskiego otrzymali zgłoszenie o kierującym suzuki, który ma być pod wpływem alkoholu.

– Policjanci zauważyli ten pojazd, ale kierowca przyspieszył. Podjęto za nim pościg. Mężczyzna nie zatrzymał się mimo sygnałów dźwiękowych, po czym zatrzymał się na posesji i wbiegł do domu – powiedział rzecznik agencji.

Wiceprzewodniczący według badania alkomatem miał 0,3 promila alkoholu w organizmie. Policja ustaliła, jak podaje PAP, że to "wiceprzewodniczący jednej z komisji wyborczych w powiecie parczewskim, który miał przerwę". Mężczyzna miał wypić dwa piwa.

Głosowanie w Polsce trwa do godz. 21

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 i to właśnie do tej godziny potrwa cisza wyborcza (jeśli nie przedłuży jej Państwowa Komisja Wyborcza). Wtedy podane zostaną wyniki sondaży exit poll.

Zakończyło się już głosowanie Polonii i turystów w USA, Kanadzie oraz Ameryce Środkowej i Południowej (można zagłosować poza swoją komisją wyborczą, w tym za granicą, jeśli wcześniej złożyło się specjalne zaświadczenie). W tym roku aż 48 tysięcy osób zadeklarowało chęć oddania głosu w Stanach Zjednoczonych, a jak podaje Onet, głosować można było w 52 komisjach w 21 stanach.

Bardzo wysoka frekwencja w tych wyborach

Dodajmy, że Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała właśnie o frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu do godziny 17. Wyniosła ona do tej godziny 57,54 proc. W 2019 roku o tej porze było to 45,94 proc.

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim – 60,77 proc. Na drugim miejscu jest woj. małopolskie – 58,90 proc. Na podium jest także woj. łódzkie, gdzie ten wynik wynosi 58,58 proc.

Najniższa frekwencja jest do tej pory w woj. opolskim – 52,26 proc. Na drugim miejscu jest woj. warmińsko-mazurskie – 54,86 proc., a następnie woj. podkarpackie z frekwencją 55,23 proc.