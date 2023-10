Poważne naruszenie ciszy wyborczej. Policja poszukuje sprawcy

Przed jednym z lokali wyborczych pod Częstochową wywieszony został baner promujący jednego z kandydatów do Sejmu. Policja poszukuje osoby, która zamieściła plakat, łamiąc ciszę wyborczą.

Policja w Częstochowie odnotowała naruszenia ciszy wyborczej Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Do incydentu doszło w niedzielę rano w miejscowości Wrzosowa (pow. częstochowski). Dwie godziny po rozpoczęciu głosowania jeden z członków komisji wyborczej zauważył przed wejściem do lokalu baner jednego z kandydatów do Sejmu w okręgu nr 28. O sprawie została powiadomiona Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie.

– Najprawdopodobniej baner został przeniesiony celowo. Prowadzimy czynności w celu ustalenia sprawcy bądź sprawców naruszenia ciszy wyborczej – przekazała "Gazecie Wyborczej" asp. sztab. Barbara Poznańska z biura prasowego częstochowskiej policji.

Baner przed komisją we Wrzosowej był najpoważniejszym incydentem wyborczym w pierwszej połowie dnia – powiedział "Wyborczej" Tomasz Doruchowski, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie.

W regionie tym doszło do jeszcze jednego incydentu wyborczego. Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę, który z lokalu wyborczego przy ul. Kukuczki wyniósł kartę referendalną. Jak podaje "Wyborcza", mężczyzna już wcześniej był znany policji, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do dwóch lat.

Wysoka frekwencja wyborcza do godz. 17

W Polsce trwają wybory parlamentarne. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że do godziny 17 frekwencja wyniosła 57,54 proc. W 2019 roku o tej samej porze było to – 45,94 proc. Do czasu zamknięcia lokali obowiązuje w Polsce cisza wyborcza.

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim – 60,77 proc. Na drugim miejscu jest woj. małopolskie – 58,90 proc. Na podium jest także woj. łódzkie, gdzie ten wynik wynosi 58,58 proc.

Najniższa frekwencja jest do tej pory w woj. opolskim – 52,26 proc. Na drugim miejscu jest woj. warmińsko-mazurskie – 54,86 proc., a następnie woj. podkarpackie z frekwencją 55,23 proc.