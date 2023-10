Nowe dane o frekwencji w wyborach. Duży skok w porównaniu z poprzednim głosowaniem

Natalia Kamińska

P aństwowa Komisja Wyborcza poinformowała o frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu do godziny 17. Wyniosła ona do tej godziny 57,54 proc. W 2019 roku o tej porze było to 45,94 proc.