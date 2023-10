Znamy wyniki late poll! PiS ma mniej mandatów niż w exit poll

Aneta Olender

W edług badania late poll przeprowadzonego przez IPSOS najlepszy wynik w wyborach do Sejmu zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej. Trzecią siłą polityczną w nowym parlamencie będzie Trzecia Droga. Poza podium, ale nad progiem znalazły się także Lewica oraz Konfederacja. Mimo wygranej PiS, na co wiele wskazuje, to demokratyczna opozycja ma szansę na sejmową większość.