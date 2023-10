"Czekam na skowyt odrywanych od koryta funkcjonariuszy PiS-u". Mocne słowa syna Banasia po wyborach

Syn Mariana Banasia pojawił się w jednym z programów TVP Info. Wypowiedział się tam ws. jeszcze nieoficjalnych wyników referendum oraz wyborów. Padły bardzo mocne słowa pod adresem polityków PiS.

Syn Banasia pojawił się w TVP. Padły mocne ws. wyników wyborów. Fot. TVP/zrzut ekranu

Syn prezesa NIK Mariana Banasia, Jakub Banaś, wziął udział w programie "Wieczór wyborczy i referendalny" TVP Info. Skomentował tam m.in. kwestię referendum.

Syn Banasia bardzo krytycznie o referendum i politykach PiS

– Panie redaktorze, ten plebiscyt, to referendum to właściwie jest cyrk, jakiś plebiscyt tak? Prawo i Sprawiedliwość ustawiło tak pytania, że to właściwie nie można było dać innej odpowiedzi (...). To jest w formie cyrku – stwierdził Jakub Banaś.

Potem padła mocna deklaracja ws. polityków PiS. – Ja tylko teraz czekam, jeżeli te wyniki sondaży są prawdziwe, to ja tylko czekam na skowyt, mówiąc krótko, odrywanych od koryta funkcjonariuszy PiS-u – powiedział.

I dodał: – Mam nadzieję, że będziecie sobie wszyscy szukać pracy niedługo. I zobaczymy wtedy, jak będziecie mówić o tym, jak działa państwo, jak działa demokracja. Mam nadzieję, że wtedy państwo z PiS-u będziecie mówić, że to jest demokratyczne. Uznacie wyniki. Prowadzący cały czas próbował mu przerwać.

Jak już informowaliśmy, według wyników sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsat i TVP w referendum wzięło udział 40 proc. uprawnionych do głosowania. Jeśli wyniki te się potwierdzą, oznacza to, że referendum nie jest wiążące.

Dodajmy, że z wyników exit poll wynika także, że to demokratyczna opozycja ma szansę utworzyć rząd. Jak na to zareagował Jarosław Kaczyński? Kulisy tego, co się działo z niedzieli na poniedziałek na Nowogrodzkiej, zdradził Radosław Fogiel.

Fogiel zdradził, jak się czuje Kaczyńskim po ogłoszeniu wyników exit poll

Polityka PiS zapytano w Radiu Zet, jak wyglądała noc na Nowogrodzkiej oraz czy była straszna. – Nie, dlaczego? Szanujemy demokrację, widzimy werdykt Polaków, który daje nam zwycięstwo. To historyczny moment. Do tej pory żadne ugrupowanie nie zwyciężyło trzy razy z rzędu – stwierdził Radosław Fogiel.

Padło też pytanie, jak się czuje po tym wyniku prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Ostatni raz widzieliśmy się na wieczorze wyborczym – przekazał.

Fogiel jest też przekonany, że prezes PiS spał dobrze tej nocy. – Myślę, że bez większego problemu. Ma duże doświadczenie polityczne, z niejednych opresji wychodził. Podchodzi bardzo spokojnie – wskazał.

Fogiel stwierdził również – w odniesieniu do koalicji – że rozmowy mogą być prowadzone "z każdym, kto znajdzie się w Sejmie, kto myśli propaństwowo, kto byłby skłonny nie poddawać się dyktatowi Tuska, który widać za rogiem". Uważa on, że opozycję czekają "bardzo burzliwe rozmowy".