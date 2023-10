Szyc pokazał, jak się cieszy z wyników wyborów. Zanucił znaną melodię

Paweł Mączewski

B orys Szyc postanowił podzielić się z innymi swoimi odczuciami na temat wyniku wyborów do Sejmu i Senatu. Aktor udostępnił na Instagramie krótki filmik, w którym mówi do kamery, w którym spytał "Dzień dobry, jak się państwu wstało? Aż się chce śpiewać...". Następnie zanucił znaną melodię do widocznych nad jego głową ośmiu gwiazdek.