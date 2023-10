Następny bastion Kaczyńskiego upada. 4 lata temu PiS miał w tej gminie 90 proc. poparcia

Gminę Kobylin-Borzymy w woj. podlaskim przez lata nazywano "bastionem PiSu". Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach miało tam 87, 95 proc. poparcia. W tym roku prawie o 20 punktów proc. mniej. Co się tam stało?

Poparcie dla PiS-u w gminie Kobylin-Borzymy spadło o 18 proc. fot. MICHAL KOSC/REPORTER

Kobylin-Borzymy to niewielka gmina położona między Białymstokiem a Łomżą. Liczy 39 wsi, w których mieszka 3000 osób. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku aż 88 proc. mieszkańców głosowało na PiS.

W 2021 roku wieś odwiedził reporter "The New York Times". Andrew Higgins chciał zobaczyć miejsce, w którym w wyborach prezydenckich w 2020 roku 90 proc. wyborców poparło Andrzeja Dudę, kandydata PiS.

W reportażu znalazła się też wypowiedź wójta Gminy Kobylin-Borzymy, Dariusza Sikorskiego. – Ta partia jest konserwatywna i katolicka, a ludzie tutaj są bardzo przywiązani do tradycji narodowych i Kościoła – mówił w kontekście PiS.

W tym roku w gminie Kobylin-Borzymy wybory ponownie wygrał PiS, choć ze zdecydowanie mniejszym poparciem. Teraz na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 70 proc. mieszkańców.

Bastiony i antybastiony PiS

Innym bastionem PiS jest Laskowa – rozległa wieś położona w Małopolsce, w powiecie limanowskim.

"W większości PiS kochają tu miłością bezwarunkową – w ostatnich wyborach w gminie na tę partię zagłosowało 86,7 proc. mieszkańców. Rok później 87,7 proc. postawiło w drugiej turze krzyżyk przy nazwisku Andrzeja Dudy. A frekwencja była taka, że gmina dostała wóz strażacki (78,82 proc.)" – napisała dziennikarka naTemat Daria Różańska-Danisz w reportażu "Jak się nie wstydzą mówić o Bogu, to są nasi ludzie".

– Jak ktoś nie wstydzi się powiedzieć o Bogu, przeżegnać, czy żeby Pan Bóg błogosławił, to są to nasi ludzie. Zawsze chodzę na wybory i zawsze wybieram PiS. Wybieram takiego kandydata, co wyznaje te wartości co i ja – powiedziała jej jedna z mieszkanek.

Ale są w Polsce miejsca, gdzie na PiS się nie głosuje. To chociażby oddalona o 143 km Wisła. Prawo i Sprawiedliwość w każdych kolejnych wyborach odnosi tu druzgocącą porażkę. Według mieszkańców politycy PiS omijają miejscowość szerokim łukiem.

Aktualne wyniki wyborów

Symulacja podziału mandatów na podstawie badania late pole odbiera PiSowi szansę na samodzielną władzę. Partia, nawet w razie mało prawdopodobnej koalicji z Konfederacją, nie będzie mieć większości w Sejmie.

Aktualny sondaż prezentuje się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 36,6 proc. (198 mandatów);

Koalicja Obywatelska (PO, .N, IPL, Zieloni) - 31 proc. (161 mandatów );

Trzecia Droga (Polska 2050, PSL) - 13,5 proc. (57 mandatów);

Lewica (Nowa Lewica, Partia Razem) – 8,6 proc. (30 mandatów);

Konfederacja - 6,4 proc. (14 mandatów).

Czytaj także: https://natemat.pl/511222,Wisla-tu-pis-ma-najmniesze-poparcie-w-wyborach