Podsiadło zabrał głos po wyborach. Z jednej rzeczy był wyjątkowo dumny

Zgodnie z sondażem Ipsos frekwencja podczas tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu wyniosła prawie 73 proc., co oznacza, że była ona najwyższa w III RP. Dawid Podsiadło postanowił nagrać krótką relację na Instagramie, w której pochwalił Polaków za mobilizację.

Dawid Podsiadło o frekwencji podczas wyborów parlamentarnych 2023. Fot. Andrzej Grygiel / East News

Dawid Podsiadło dziękuje Polakom za frekwencję

Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 72,85 proc. To dane po przeliczeniu głosów z 53,73 proc. obwodów. Jest to najwyższy wynik po głosowaniu przeprowadzonym 4 i 18 czerwca 1989 roku.

Wielu Polaków nie może wyjść z podziwu, widząc, ile osób postanowiło pójść do urn. Dawid Podsiadło podzielił się za pośrednictwem InstaStories swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi niedzielnej frekwencji. Muzyk podziękował rodakom.

– To ogromny sukces na wszystkich. Dużo gadałem o tym, żeby pójść na wyborach – i tutaj (red. w mediach społecznościowych), i na koncertach. Teraz chciałbym dać wam proporcjonalnie tyle samo podziękowań. Sprawdziłem, że uprawnionych do głosowania było 29 mln Polaków, a 72,9 proc. tej liczby to prawie 21 mln. Tylu nas zagłosowało wczoraj na swoją wizję Polski – mówił na Instagramie.

Powinniśmy wszyscy być w nastrojach sprzyjających radości, że zrobiliśmy to, że pobiliśmy ten rekord frekwencyjny. Gratuluję nam wszystkim, że nie było nam to obojętne, że chcieliśmy powiedzieć, w jaką stronę nasz kraj powinien się rozwijać i jakie kierunkowskazy chętnie byśmy śledzili. I to mi się podoba. Bardzo się cieszę i gratuluję. Dawid Podsiadło o frekwencji podczas wyborów do Sejmu i Senatu 2023

Polscy celebryci komentują wybory 2023

Autor piosenki "Małomiasteczkowy" nie jest jedynym artystą, który skomentował wczorajsze wybory. Borys Szyc wstawił w sieci nagranie, na którym nuci znaną melodię do widniejących za nim ośmiu gwiazdek.

Wśród nich można znaleźć też wpis Adama "Nergala" Darskiego, wokalistę Behemotha, który wkleił emotikonkę serca, czy Annę Nowak Ibisz i jej komentarz "Nareszcie nie prawą nogą!!!! Wstało się o 5.30 i od razu było lżej" (pisownia oryginalna).

Dodajmy, że nocy z niedzieli na poniedziałek (z 15 na 16 października) na profilu Obywatele RP na portalu X pojawiło się nagranie aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zdecydowała się odtworzyć swój słynny występ w "Dzienniku Telewizyjnym" w 1989 roku, podczas którego ogłosiła koniec komunizmu w Polsce.

– Kochani, na gorąco, na bardzo gorąco. Wytrzymaliśmy niejedno w naszej historii. Proszę państwa, 15 października 2023 roku skończyła się władza PiS – słyszymy w krótkim wideo.

