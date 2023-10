Fundacja Wojciechowskiej pozwała Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o naruszenie dóbr

Fundacja Unaweza to organizacja, której założycielką i szefową jest Martyna Wojciechowska. Jakiś czas temu fundacja pozwała rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Zarzucił on jej, że w projekcie "Młode Głowy" wziął udział TikTok, a fundacja nie założyła kont w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Teraz Unaweza domaga się przeprosin.

Fundacja Wojciechowskiej pozywa Rzecznika Praw Dziecka. Żąda przeprosin Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Martyna Wojciechowska pochyliła się nad psychiatrią dzieci i młodzieży w Polsce. – Tworząc projekt "Młode głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym", wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie ani szybko zreformować systemu edukacji, ani nie jesteśmy w stanie sprawić, że będzie więcej lekarzy psychiatrów – wyjaśniła w rozmowie z naTemat.

– Psychiatrów dziecięcych w Polsce jest zaledwie pięciuset na cały kraj – dodała, kontynuując, że ona i pracownicy jej fundacji nie są w stanie wyczarować nagle kilku szpitali dla najmłodszych.

– Dlatego chcemy tworzyć system wczesnego reagowania – zaznaczyła podróżniczka. – Stąd program profilaktyczny na stronie mlodeglowy.pl. Już teraz można się zarejestrować. On jest ogólnopolski, ogólnodostępny i darmowy. Jest kierowany i do młodych ludzi i do ich rodziców oraz nauczycieli – tłumaczyła.

Fundacja Unaweza pozywa Rzecznika Praw Dziecka. Teraz żąda przeprosin

Dziennikarka razem ze swoją fundacją przeprowadziła badania, które przedstawiają nie bardzo źle. Partnerem strategicznym projektu i główną platformą komunikacji był TikTok. Akcja Fundacji Wojciechowskiej zaniepokoiła rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Ten przekazał swoje obawy do ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka.

"Naukowcy ostrzegają, że już dzisiaj TikTok ma zatrważająco duży wpływ na zachowanie młodych, którzy zaczęli postrzegać rzeczywistość przez pryzmat bezwartościowych, a nawet groźnych narracji narzucanych przez tę aplikację, co prowadzi do niezwykle niebezpiecznych uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży" – można było przeczytać w oświadczeniu.

Fundacja Unaweza natychmiastowo zareagowała na pismo Rzecznika. W odpowiedzi opublikowane zostało oświadczenie, w którym podkreślono, że "stanowisko Rzecznika Praw Dziecka zawiera szereg nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji oraz narusza dobre imię Fundacji UNAWEZA".

Zwrócono uwagę na fakt, że TikTok jest wyłącznie partnerem akcji "w zakresie wsparcia komunikacyjnego poprzez promowanie przygotowanych przez Fundację UNAWEZA i zweryfikowanych treści dotyczących problematyki zdrowia psychicznego oraz edukacji na temat właściwych postaw społecznych. TikTok nie jest organizatorem ani partnerem samego badania, nie ma dostępu ani możliwości zbierania danych uczniów w ramach projektu oraz nie ma dostępu do indywidualnych odpowiedzi".

We wrześniu fundacja podjęła kolejne kroki. Opublikowano wówczas oświadczenie, w którym poinformowano o oficjalnie skierowanym wezwaniu pod adresem Mikołaja Pawlaka o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych i usunięcie skutków ich naruszenia poprzez usunięcie treści dotyczących projektu z profilu Rzecznika Praw Dziecka na Twitterze w ciągu trzech dni.

Mikołaj Pawlak nie odpowiedział na pismo. Nie usunął również wspomnianych treści. Wobec powyższego Unaweza 21 września skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych. Domaga się w nim zaprzestania naruszania dóbr osobistych, usunięcia skutków tego naruszenia oraz przeprosin.