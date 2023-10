Warnke i Stramowski już po rozwodzie. Aktorka opublikowała wymowny wpis

W poniedziałek 16 października odbyła się sprawa rozwodowa Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Małżeństwo aktorskiej pary oficjalnie zostało zakończone. Po rozprawie aktorki opublikowała dość niejednoznaczny cytat. Czy swoim wpisem uderzyła w byłego męża?

Katarzyna Warnke opublikowała wymowną relację na Instagramie po rozwodzie Fot. instagram.com / @kasiawarnke

Pierwsza rozprawa rozwodowa Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego miała odbyć się 4 września w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak poinformował portal Plotek.pl, rozprawa miała zostać odwołana w ostatniej chwili. W tym czasie "Super Express" zdradził, że para miała poczynić ustalenia dotyczące podziału majątku i sprawowania opieki nad 4-letnią córką. Jak się okazało, ostateczna rozprawa odbyła się dzisiaj (16 października).

Katarzyna Warnke opublikowała wymowną relację na Instagramie po rozwodzie

Mogłoby się wydawać, że spotkanie na sali sądowej mogłoby się wydawać stresujące. Mimo wszystko Katarzyna Warnke niedawno w jednym z wywiadów zdradziła, że dzień, w którym zakończy się jej małżeństwo z aktorem będzie "fantastyczny".

"Mieliśmy kryzys, z którego nie udało nam się wyjść obronną ręką. Czasem tak bywa. Jestem teraz singielką. W poniedziałek nastąpi fantastyczny dzień, ponieważ mamy sprawę rozwodową. Liczę na to, że wszystko skończy się na pierwszej rozprawie. Mam nadzieję, że rozprawa będzie krótka, zwięzła i zakończy się sukcesem, czyli orzeczeniem rozwodu" – podkreśliła aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Jak się okazało, Warnke ma konkretne plany po rozwodzie. Była partnerka Piotra Stramowskiego oprócz tego, że będzie świętowała w dniu rozprawy, zamierza zorganizować imprezę z okazji ponownego być singielką. "Zamierzam też świętować tego dnia. Przyjęcie z tej okazji robię w piątek. Zaprosiłam przyjaciół, którzy mnie wspierają i cieszą się ze mną" – dodała.

Po rozprawie aktorka zdecydowała się opublikować w relacji na Instagramie sentencja, która mogłaby nawiązywać do wspomnianego wywiadu. Warnke udostępniła cytat znanej filozofki Simone Weil. "Attention is the rarest and purest form of generosity (pol. Uwaga jest najrzadszą i najszczerszą formą hojności)" – czytamy.

Cieżko wywnioskować, co aktorka mogła mieć na myśli. Być może chodziło o uwagę przyjaciół, na których wsparcie zawsze może liczyć (szczególnie w tym intensywnym dla niej czasie) czy też uwagę, którą po rozwodzie zamierza w dużej mierze zamierza poświęcać sobie.

Warnke i Stramowski sfinalizowali rozwód rok po rozstaniu

Warnke i Stramowski poznali się na planie filmu "W spirali" z 2013 roku. W 2016 roku wzięli bardzo kameralny ślub, o którym wiedzieli tylko najbliżsi. Trzy lata później przyszła na świat ich córeczka. Pomimo tego, związek ten nie przetrwał próby czasu. Aktorska para o rozstaniu poinformowała osobiście za pośrednictwem mediów społecznościowych, wydając w październiku 2022 roku oświadczenie.

"Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzje o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas na nowo mógł budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najważniejszym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie" – poinformowali.