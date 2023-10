Świętokrzyski plan Tuska się powiódł. Giertych zdobywa mandat w "okręgu Kaczyńskiego"

Agnieszka Miastowska

R oman Giertych po latach wraca do Sejmu. Co więcej, startował on na liście w woj. świętokrzyskim, które w całości stanowi okręg wyborczy nr 33. Pojawił się więc w tym samym okręgu, co prezes PiS. A to oznacza, że powiódł się plan Donalda Tuska. Lider KO śmiał się kilka tygodni temu, że wystawia Giertycha akurat na tej liście, "żeby Kaczyński nie czuł się samotny".