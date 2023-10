W Brukseli doszło do strzelaniny, po której władze wprowadziły czwarty najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego. Napastnik wykrzykujący "Allahu Akbar" zastrzelił dwóch mężczyzn, którzy okazali się Szwedami. Byli to kibice piłkarscy. Do Brukseli przyjechali na mecz swojej reprezentacji w eliminacjach ME 2024.





Strzelanina w Brukseli była atakiem terrorystycznym. W tle Państwo Islamskie

Agnieszka Miastowska

