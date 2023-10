Wyszły na jaw plany Hamasu. Przy terrorystach znaleziono szokujące dokumenty

Izraelskie służby znalazły przy ciałach bojowników z Hamasu szczegółowe dokumenty, pokazujące plany ataku na Izrael. Terroryści byli instruowani, aby obierać za cel m.in. szkoły podstawowe i ośrodki młodzieżowe oraz by "zabić jak największą liczbę ludzi".

W dokumentach Hamasu znaleziono m.in. plany ataku na kibuc Kfar Aza Fot. GIL COHEN-MAGEN/AFP/East News

Tajne dokumenty Hamasu dot. ataku na Izrael

Izraelskie służby odnalazły przy ciałach bojowników Hamasu dokumenty świadczące o tym, że radykalna organizacja systematycznie zbierała informacje wywiadowcze na temat trzech izraelskich kibuców graniczących ze Strefą Gazy.

– Nigdy nie widziałem tak szczegółowego planowania zmasowanego ataku terrorystycznego – skomentował anonimowo żołnierz Sił Obronnych Izraela, z którym rozmawiała amerykańska stacja NBC. – Taki poziom szczegółowości spowodowałby, że każdemu, kto zajmuje się sprawami wywiadowczymi, opadłaby szczęka – dodał.

W odnalezionych dokumentach znalazł się m.in. plan ataku na kibuc Kfar Saad. Miały go zaatakować dwie jednostki sił specjalnych Hamasu. Miały one zabezpieczyć miejscowość od dwóch stron. Na planach wyraźnie zaznaczone były budynki, które miały być celem ataku, sposoby wejścia do nich oraz środki transportu, z których miały korzystać jednostki.

Terroryści otrzymali rozkaz przeszukania szkoły, ośrodka młodzieżowego, brania zakładników oraz "zabicia tak wielu ludzi, jak to możliwe". W planach ataku uwzględniono nawet takie miejsca, jak gabinety dentystyczne, supermarkety czy stołówki.

Atak Hamasu na Izrael

7 października palestyński Hamas wystrzelił co najmniej 2,5 tys. rakiet w kierunku Izraela, a bojownicy organizacji terrorystycznej przekroczyli granicę, atakując cywilów i przygraniczne miasta. Zaatakowany został m.in. festiwal muzyczny Supernova, w którym zginęło ok. 260 osób. W mediach szybko pojawiły się też informacje o tym, że Hamas porywał osoby cywilne, w tym kobiety i dzieci. Do tej pory w atakach Hamasu zginęło ok. 1,3 tys. osób po stronie izraelskiej. W odwecie izraelskie wojsko rozpoczęło atak cele powiązane z bojówkami w Strefie Gazy. Zniszczonych ponad 1000 budynków mieszkalnych, ocenia się, że zginęło około 2 tysięcy osób, a tysiące są rannych. Ponad milion Palestyńczyków otrzymało od Izraela dobę na ewakuację na południe.

Hamas utrudnia ewakuację, a międzynarodowe organizacje biją na alarm. "Wezwanie Izraela, aby ludzie z Gazy Północnej w ciągu 24 godzin opuścili swoją ziemię, domy i szpitale jest oburzające – to oznacza atak na opiekę medyczną i ludzkość. (…) Gaza jest równana z ziemią, tysiące ludzi umiera, to musi się natychmiast skończyć. Potępiamy żądanie Izraela w najmocniejszy możliwy sposób" – oświadczyła Meinie Nicolai, dyrektorka generalna Lekarzy Bez Granic.