Chorobotwórczy pierwotniak Cryptosporidium parvum został wykryty w Katalonii fot. Getty Images / Oleg_P

U wielu turystów powracających z hiszpańskiej Katalonii wykryta została poważna choroba pasożytnicza, którą wywołują pierwotniaki Cryptosporidium parvum. Kryptosporydioza, bo tak nazywa się choroba, powoduje objawy takie jak gorączka, bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunka. Najbardziej dotknięte są okolice miejscowości Salou.

Objawy kryptosporydiozy utrzymują się wyjątkowo długo, bo aż od jednego, do dwóch tygodni. Choć u zdrowych osób przebieg zakażenia jest zazwyczaj łagodny, to niebezpieczeństwo jest większe w przypadku małych dzieci, osób starszych oraz tych z obniżoną odpornością.

HSE (Health Service Executive) ostrzega wszystkie osoby, które planują wyjazd w tym kierunku, aby szczególnie przestrzegali zasad higieny. Infekcja może bowiem rozprzestrzeniać się poprzez dotyk po kontakcie z żywnością, a zwłaszcza z surowym mięsem.

HSE nawołuje do wzmożonego zachowania higieny oraz częstego mycia rąk przy użyciu mydła i czystej wody. Przestrzega także przed piciem wody z kranu w objętych zakażeniem regionach oraz zamawianiem napojów chłodzonych kostkami lodu pochodzącymi z nieznanego źródła. Za najbezpieczniejszy wybór podaje gorące lub szczelnie zamknięte w butelkach napoje.

Jeśli to możliwe, upewnij się, że spożywane jedzenie jest świeżo ugotowane i gorące. Unikaj żywności, co do której masz wątpliwości, np. sałatek czy wędlin ze sklepów detalicznych o wątpliwej higienie. Unikaj sałaty i niedogotowanych skorupiaków oraz żywności narażonej na muchy – owoce są bezpieczne, tylko jeśli są obrane.

HSE