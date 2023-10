Miłosz Motyka ponad rok temu założył się z Kazimierzem Smolińskim o wynik wyborów parlamentarnych. Rzecznik PSL utrzymywał, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić przez trzecią kadencję i straci władzę. Innego zdania był poseł PiS, tak więc panowie zawarli nietypową umowę.

Smoliński przegrał dwie bańki mleka z Miłoszem Motyką z PSL Fot. Karolina Misztal / REPORTER

Smoliński przegrał zakład o dwie bańki mleka z Motyką

Nietypowa umowa między rzecznikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego a posłem Prawa i Sprawiedliwości została zawarta we wrześniu ubiegłego roku. Obaj panowie gościli na antenie Polsatu w programie "Debata Dnia".

W pewnym momencie dyskusji Miłosz Motyka poruszył temat wyborów samorządowych, które zostały przesunięte z tegorocznej jesieni na wiosnę 2024 roku. Rzecznik PSL stwierdził, że PiS poniesie sromotną klęskę "na poziomie sejmików, dużych miast i małych miasteczek".

Motyka nie zamierzał się powstrzymywać w swoich przewidywaniach, bowiem stwierdził, że bez względu na kolejność wyborów samorządowych i parlamentarnych, Prawo i Sprawiedliwość przegra te drugie i straci władzę.

– Niezależnie od tego, które z nich będą pierwsze, to ta totalna władza poniesie klęskę. Mogę się założyć o dwie bańki mleka z Kazimierzem Smolińskim, że PiS nie będzie rządził po następnych wyborach do Sejmu – mówił wówczas z niemałym przekonaniem rzecznik ludowców.

Po ponad roku od przyjęcia zakładu Miłosz Motyka zdecydował się przypomnieć Smolińskiemu, że takową umowę zawarli, i że poseł PiS jest mu winny dwie bańki mleka.

Na ten moment Kazimierz Smoliński nie odniósł się do wpisu Motyki.

Koalicja PiS i PSL? "Po naszym trupie!"

Przypomnijmy: w poniedziałek rano Radosław Fogiel z PiS na antenie Radia Zet został zapytany o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z Polsat News. Szef obecnego rządu na pytanie, czy będzie rozmawiać z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o ewentualnym wspólnym rządzie, stwierdził: "oczywiście, z każdym jesteśmy gotowi rozmawiać".

Nasza reporterka Natalia Kamińska postanowiła spytać o to Miłosza Motykę osobiście. Rzecznik PSL stwierdził wprost, że nie będzie jakichkolwiek rozmów między obydwoma ugrupowaniami.

– Po naszym trupie. Nie będzie żadnej koalicji, z tymi którzy chcieli nas zniszczyć. Mamy sprzeczny program. My chcemy w Polsce praworządność przywrócić, a PiS chce ją łamać. My chcemy, żeby Polska była w Unii Europejskiej, a PiS nie – mówił nam w poniedziałek po południu Miłosz Motyka. I dalej wyliczał: – My chcemy silnego rolnictwa, a PiS jest za tym, żeby rolników wyzyskiwać. PiS jest silny propagandą, a my chcemy, aby obywatele sami decydowali, na co mają wydawać swoje pieniądze.

