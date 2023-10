"Bitwa o Polskę trwa!". Morawiecki pierwszy raz przemówił po wyborach

Mateusz Przyborowski

– Ten powyborczy czas musi być czasem podwyższonej gotowości do działania, do obrony polskiej suwerenności – powiedział Mateusz Morawiecki podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Mówił też to samo, co przed wyborami, czyli przekonywał, że wolność i suwerenność Polski jest "zagrożona". Straszył przy tym "federalizacją Europy".