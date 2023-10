W e Francji w ostatnich dniach jest dość niespokojnie. W czwartek kolejny raz doszło do ewakuacji lotniska w Strasburgu. O tym, co tam się dzieje, opowiedział naszej redakcji polski dziennikarz, który przebywał akurat w porcie lotniczym w tym czasie.





"Policja krzyczy, żeby uciekać". Ewakuacja lotniska w Strasburgu, mamy relację Polaka

redakcja naTemat

We Francji w ostatnich dniach jest dość niespokojnie. W czwartek kolejny raz doszło do ewakuacji lotniska w Strasburgu. O tym, co tam się dzieje, opowiedział naszej redakcji polski dziennikarz, który przebywał akurat w porcie lotniczym w tym czasie.